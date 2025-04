Harto de que vaya delante el mismo

Comenta Compartir

Aquel cacho de pan y gran alfarero que fue el frexnense Rafael Ortega (1938-2007) me lo contaba escachándose de la risa. Resulta que le ... organizaron una exposición de sus trabajos en Madrid y allá que fue la parafernalia de la prensa nacional, que se habían dado cuenta del gran artista que encerraba aquel sencillo alfarero universal que vertía su bonhomía por todos los poros de su piel, porque se caía de bueno que era. Y presentó a Don Quijote y Sancho Panza, pero con el escudero y su burro Rucio delante y el caballero andante con Rocinante detrás, a lomos de su jamelgo pero siguiendo los pasos del fiel escudero. ¡Hombre Rafael, has puesto delante al tosco escudero y el noble va detrás!, ¿por qué lo has hecho así? Y me dijo Rafael: «A mi lo primero que me salió delante de tantos micrófonos fue decir: ¡Ya estoy jarto de que delante vaya siempre el mismo!» (y así consta en las hemerotecas y no tiene nada que ver con que tengamos nuevos alcaldes). Algún censor de la época miró de reojo, porque en aquel tiempo todavía iluminaba (?) la lucecita de El Pardo que tanto miedo imponía. No pasó ná. A vé…

