¿Quién va delante en esta invasión?

No sé qué fue primero, si el gusano cabezudo, el cernícalo primilla o el águila culebrera. Pero llegó lo de las cotorras y hasta el ... cronista oficial de Badajoz, Alberto González, hubo de tomar cartas en el asunto y emitir su venerable dictamen que por una vez no fue prolijo (gracias, Alberto y apaga la pipa). Y en esas estábamos (tras el gélido invierno llegará el tórrido verano) cuando se coló en medio otro debate, no el de si son galgos o son podencos sino el de la petición de ayuda que hace la Junta a los vecinos del Guadiana, para que ayuden a cazar cuanto galápago de Florida vean suelto, que mire usted por donde por una vez Mérida no va delante de Badajoz en esta invasión (aunque el río Guadiana corre aguas abajo y pasa primero por Mérida). El malvado galápago quiere cargarse a los galápagos leprosos, que son los buenos. Y, ainda mais, según ha escrito la periodista Natalia Reigadas, tenemos también la tortuga falsa mapa, la de vientre rojo o el galápago chino. Anden ojo avizor y llamen si los ven al 669 535 789, para que se los lleven. Peor que el tórrido verano es el fuego abrasador. Ya, de las cotorras, otro lunes. ¡Qué cruz!

Opinión HOY