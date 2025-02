Cuidaos de los animales

Comenta Compartir

Cuando a mis cortas luces se les enciende una bombilla, me echo a soñar. Mañana tristona de Sábado Santo, dicen. Me sitúo en la calle ... La Sal de Badajoz, Arias Montano. Y visualizo la papelería de la familia de Luis Millán Vázquez de Miguel; o el colegio Merino, o Casa Espejo o los almacenes David o Foto Pérez, donde el recordado Norberto me revelaba mis primeras fotos. O la Imprenta Mangas, de mi pariente Alfonso, hombre que rezumaba bondad, negocio que siguió su hija, mi pariente Petri Mangas (¡hola, Petri!). Y si de ahí paso a ver la estatua de Porrinas y tropiezo con La Cubana ya todo es un paseo hasta la calle Menacho, con el recuerdo de Antonio Rivero (la presencia fija en la ventana de Manolo Peñaranda) o Alejandro Ramírez del Molino. Veo a Foto Mimosa, a Publicidad Vicente Novillo o a la recordada Casa Arroyo, comidas. A lo lejos Regalos Cuéllar, que llevaban Pepa y Antonio Barquilla, quien se borró ya de estos negocios. Más allá el otrora Frente de Juventudes y en la calle Menacho los albañiles, pagados por los vecinos, buscando la pala de otro (!). Y en muchas tiendas, aunque cerradas, el cartel de moda, «Prohibido el paso a los animales». A vé…

Opinión HOY