Cotorras, urracas y otros pájaros

En Badajoz la Avenida Condes de Barcelona (lleva el nombre de los padres de 'El Campechano', velaí) acoge entre sus árboles una amplia familia de ... urracas, a las que no sé si calificar de juguetonas, pero sí de gamberras. Estos pajarracos se distinguen por su afición a lo ajeno y las atrae todo lo que brilla: joyas, pulseras, chupetes de bebés, collares, adornos… todo lo que brille (como dicen que le pasa a 'El Campechano', más o menos). Pero de esta familia de aves lo que me interesa es poner el acento en las cotorras, que son las que han venido a enfrentar una vez más a las autoridades municipales en Badajoz y al gobierno de la Junta, por un quítame allá esas cotorras, para ver de quién son estas aves que vuelan libres y sientan sus reales allá donde les place. Y, sobre todo, para ver quién le pone freno a los desmanes ecológicos derivados de su presencia en las ciudades. Si ni en esto llegan a acuerdos los técnicos de las administraciones, ya me dirán ustedes qué será en lo que se pongan de acuerdo estos políticos que nos gobiernan y los que aspiran a tomar el relevo. ¡Qué tropa!

Opinión HOY