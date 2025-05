Más bancos en Badajoz, por favor

Comenta Compartir

Arrastrando las zapatillas como los viejos y remirando en busca de sombra y asiento. «Vaya usted a sentarse al lado de la catedral –me dicen– ... que allí hay bancos de sobra» (dando la espalda a Luis de Morales, para no ver lo que se cuece en el ayuntamiento de Badajoz). Pero no, yo no quiero ir a sentarme a la Plaza de España, yo quiero asientos en Fernando Calzadilla, donde en media avenida, más en la de Europa y más en la de Damián Téllez en su margen derecha, sólo hay para sentarse en una parada de bus y en el arriate del cinamomo frente al Superdroma. Bancos para sentarnos los zarraspastrosos viejos que aún quedamos en Badajoz. Bancos para sentarnos para ver la vida pasar. Señor alcalde de Badajoz, tropa de concejales, por favor, no discutan tanto de sus asuntos y piensen en los de la ciudadanía que camina un pasito p'alante y otro p'atrás. A vé...

