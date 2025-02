Aquella mano de mujer

Andaba uno a vueltas con un «salpicón las más noches», a pesar de las voces que de continuo nos recriminan la tendencia perruna a cenar ... más o menos –menos– copiosamente. Bien, el rectángulo iluminado del televisor aquí a la izquierda y una cadena –la que fuese– largando palabras e imágenes de ese enconado conflicto bélico, que nos atormenta mañana, tarde y noche. Estábamos en ello cuando, por el que llaman rabillo del ojo, advertimos una escena que nos atravesó el corazón y nos heló la sangre.

Aquella mañana la señora –Iryna, Tania, Larissa– como se llamase, tan bella con su perfecto ajuar a pesar de los tiempos, se había adornado su melena dorada y había lustrado sus delicadas uñas con un tinte esmaltado de rojo púrpura. El horror deambulaba por la avenida como cada día desde hacía ya demasiado tiempo; pero había que salir a procurar aditamentos indispensables para una mínima supervivencia.

La imagen fue instantánea, apenas un par de segundos. Dejé el tenedor sobre el plato y cerré los ojos intentando no pensar, no ver, no oír, no sentir. ¡Buenas ganas! En un amasijo de cascotes, por un resquicio asomaba una mano semicerrada, de líneas delicadas y con sus uñas perfectas lustradas con el susodicho tinte rojo.

Los clavos de Cristo. Si en mi índice derecho estuviera el gatillo que enviase un plomo candente y acabara con la vida negra de ese tirano, no titubearía ni un suspiro a la hora de apretarlo y que la bala diese fin a esa vorágine de espanto y lágrimas.

Había guardado cola ante un ultramarinos y conseguido alguna cosita para alimentar a los niños; había hablado con sus vecinos, vecinas en este caso, de la situación penosa de cada día; había visto pasar a los soldados de su patria y les había dicho adiós con su bella mano. Lejos, o no tan lejos, se oía el rugir de las máquinas y el estruendo de las explosiones. Aceleró el paso y dobló la esquina. De algún lugar del fondo vino un espanto calavérico de manturrón tétrico y guadaña afilada, en forma de largo proyectil asesino, que impactó en la casa por cuya acera caminaba ella en ese instante.

Ya no hay más que hablar. La desazón y la tristeza toman posesión del pensamiento. Ni cena ni postre ni película yanqui o comedia de estos titiriteros repugnantes que pululan por el solar patrio. Oye uno cada día a estos pacifistas mamandurrios, siervos del tirano, y le dan ganas de... mejor me callo de lo que me dan ganas. O ve uno a esas machihembrunas vociferantes, atiborradas de represión y de odio, y si no fuera por qué... les partía «la dulce boca que a gustar convida un humor entre perlas destilado» ¡Madre santa! Qué versos los de Luis de Góngora, seguro que a estas botarates no les va el culteranismo. Peor para ellos.

Me desvío. Hago lo que puedo, si es posible, por apartar de mí ese cáliz de la bella mano entre los desastres de la guerra. Aquella pobre señora, tan linda, que regresaba a su casa y la inquina inexplicable de ese bestia le cortó la vida. Pobrecita.