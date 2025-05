Es la maniobra del 'loco Putin' está llevando a la Federación Rusa a una guerra de tierra arrasada en Ucrania, que ha provocado que la ... OTAN y la UE cierren filas en la defensa de occidente, aumenten el presupuesto de defensa y entiendan que la defensa de Europa con un vecino tan agresivo es vital. Al parecer el ejército ruso no era tan fuerte como se le suponía y su estrategia en el conflicto ha resultado ser un fracaso. Parece que la Federación Rusa sigue como en tiempos de la URSS o peor, con material en muchos casos obsoleto, mal mantenido y con una logística de abastecimiento y suministros mejorable. El ejército ruso basa su estrategia de combate en que no importan los soldados rusos que caigan. Si mueren mil, mandamos dos mil más para que mueran también. Al margen de cómo resulte la guerra contra Ucrania, este conflicto ha puesto de relieve que el ejército ucraniano ha mejorado mucho en los últimos años, tanto como para hacerle frente a una invasión del poderoso ejército ruso y que el pueblo ucraniano está dispuesto a defender a su país hasta la muerte.

Como consecuencia de la invasión de Ucrania, Suecia y Finlandia quieren entrar en la OTAN porque se sienten amenazadas. Lo que pone de manifiesto no ya solo una estrategia bélica equivocada, sino una política errónea. Si a los jefes rusos no les importan mucho sus soldados, imagínense lo que le importan los civiles del enemigo. Por eso su táctica de guerra es «ablandar» a base de bombardeos indiscriminados al personal, después tomar un montón de ruinas y saquear lo que quede. También el ejército ruso está demostrando carecer de respeto por los civiles, matándolos, incinerándolos, enterrándolos en fosas comunes, etc, sin respetar los acuerdos ni convenios internacionales. Practican un sistema medieval de asedio, asalto y pillaje.