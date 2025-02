Cuando Pepe, por ejemplo, te vende un periódico y te paras con él, si no hay público, comentando que cada día que pasa la gente ... compra menos prensa, yo le digo que prefiero gastar más dinero en papel que en un móvil supermegacaro con vía libre a todo lo que se publica en el mundo. Esa actitud del que, antes de salir a la calle, ya ha leído, o al menos ojeado (de ojo), los titulares más sobresalientes me desazona y seguro que es malo para la vista.

Recuerdo que cuando joven por las mañanas prefería ir a clase —a recibirla o a darla luego, años más tarde— y había prensa vespertina, que seguro escribían periodistas dormilones ampliando, matizando, explicando lo que la noche anterior habían metido en máquinas los colegas de la prensa matinal. Era el caso del Informaciones, donde me llamó «rosolunático» un comunicólogo famoso porque afirmé que se había equivocado. Con el tiempo yo mismo asumí esa palabra para poner estrellas y poesía al quehacer monótono de la enseñanza y la investigación.

Hoy día uno se entera de lo que pasa casi al instante, aunque esté mal escrita la noticia en la pantalla de turno, pero el periódico debe ahondar, explicar, escribir un buen relato. Repetir lo ya sabido por el móvil no hace lectores ni escritores, ni tampoco el recurrir a los colorines, especialmente al amarillo o el rosa; ni la crispación por sistema. Prefiero la concordia aunque sea más aburrida. Como mucho serán espectadores. «Los editores dejaron de decir la palabra objetividad porque les daba vergüencita...»; lo dice un argentino que escribe en español para el NY Times. Se llama Caparrós, nos hablaron de él en Cáceres el otro día. Tiene un bigote más pequeño que el de Nietzsche y mirada burlona como Gurdief.

Pues sí, hay que inventar el club de los lectores de artículos de fondo porque las noticias sueltas en negrita van en el cerebro al rincón de lo irrecuperable. Si la prensa es literatura efímera, la del móvil es fugaz como un disparo en las Fallas de Valencia. Y esto no es elitismo. Es sabido que los periódicos siempre han sido para minorías porque en España ninguno llegó a tirar ni siquiera un ejemplar para cada cien habitantes, si bien alguno se leía debajo de una higuera clandestina para adoctrinar. Yo me pregunto si ya no hay Jarrapellejos ni capataces ni manijeros. Lo que dice Víctor Sampedro es que si se presenta Bertín Osborne a las elecciones, las gana.