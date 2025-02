Manifestaciones en Cáceres

En Cáceres hay muchas manifestaciones en contra y a favor de distintas iniciativas, unas veces por el tan manido tren, otras por el tema de ... Buda (con polémica incluida)... Hace unos días, en una de estas reivindicaciones se podía ver a un grupo de ciudadanos que portaban pancartas, en la primera fila se le podía leer 'Sí a la mina', sí al aeródromo, sí a Cáceres', pero lo gracioso es que en la retaguardia se podía leer 'No a la mina'. Esto hace pensar que lo que querían es salir a la calle a proclamar sus intenciones, como el alcalde «ahora sí, ahora no», y supongo que como eran pacíficas las peticiones, terminarían en la Plaza Mayor tomando unas cervecitas.

Cáceres y Cañaveral cuentan con los mejores y mayores yacimientos de litio como para no depender de China. lithium Iberia e Infinity Lithium hablan de más de 340 millones de euros de inversión, la creación de cerca de 500 puestos de trabajo directos y un mínimo de 30 años de explotación. Es como para no pensar más en contra de inversiones de este tipo.

Sobre el aeródromo ya se han pronunciado los del Ministerio correspondiente y también las autoridades aéreas, y desde luego es para pensar que se están cachondeando de los extremeños como ocurriera con el tren, pues ahora resulta que no pueden volar ni siquiera los drones, eso sí, nos permiten celebrar vuelos de aparatos de aeromodelismo. Los responsables aún no se han enterado que en Cáceres existía un aeródromo (muy particular eso sí) desde hace muchísimos años, se impartían oficialmente cursos para la obtención del título de piloto tanto de ultraligeros como avionetas (de esto último el ejercicio teórico), la vuelta aérea a Extremadura de ultraligeros se celebró partiendo desde Cáceres durante muchos años. Ahora resulta que todo eso no sirve para nada.

La otra reivindicación era 'Sí a Cáceres', pues claro que sí, Cáceres Monumental, ciudad de convenciones y congresos, antigua y señorial y moderna como la primera, con mina y sin mina, con aeródromo o sin él. Eso sí, la próxima manifestación que sea para unir Cáceres con Badajoz por una decente autovía.