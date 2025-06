Últimamente me ha dado por comparar la situación actual con un zulo. Zulo en el sentido literal de la palabra que significa agujero, escondite de ... dimensiones reducidas utilizado para ocultar armas o personas. Lo único que no encaja son las superficies, ya que el zulo al que me refiero está dotado de unos espacios cada día más grandes, los necesarios para albergar cada día más rehenes: nosotros.

Nuestra sociedad.

Ese agujero que abren una o dos veces al día para que nuestros dirigentes metan más gente y saquen a los muertos, los de Gaza, los de Ucrania o los de Irán y ocupen sus huecos los que protestan en Los Ángeles contra políticas autárquicas.

Quizás un especialista pondría nombre a esta ilusión, aunque no le sería sencillo al constatar que me siento afortunado cuando me comparo con los jóvenes, y me explico: he podido vivir el fin de una dictadura, la creación de un estado de bienestar, hemos viajado y nos hemos cultivado, hemos podido disfrutar y paladear lo que nos hemos ido ganando.

Cuando empatizo con ellos, que han nacido y viven en una crisis permanente, social, económica, laboral, climática y hasta existencial, con un futuro que, simplemente, ni se plantean, no les tengo ninguna envidia, incluso me creo un bienaventurado por haber vivido una era irrepetible. Me resulta muy difícil, casi imposible, explicarles por qué esos dirigentes, a los que hemos confiado el timón de la nave se jactan del P2P, y no me refiero a la red informática sino al poder, la pasta y las putas, que parece ser lo único que les importa, frente al 3D que asola al gentío, que podría sintetizarse en el descuartizamiento social, la desafección y sobre todo la decepción, que una vez instalada en el tejido ciudadano, es casi imposible de extirpar porque nos empuja al abstencionismo, nos vuelve renegados y descreídos.

Ya llueve sobre mojado y pensamos que esto no tiene arreglo, que todos son iguales y que no hay un dios que sea capaz de enderezar el fiel de la balanza: en un plato de esta tenemos las guerras, el clima, el turismo insostenible y el encarecimiento de la vivienda, la corrupción, el desmantelamiento de la sanidad pública y de la educación, el machismo, el fascismo y la intolerancia… ¿qué poner en el otro plato para equilibrar? ¿qué líder sería capaz de ilusionarnos y hacernos soñar con un futuro decente?

Antes de encontrar a ese líder que nos guíe por lo incierto, se hace necesario un nuevo orden moral, unas bases, llamémosles filosóficas, que puedan adaptarse a este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Ya que se antoja difícil hallar soluciones que nivelen la balanza, optemos por ir vaciando el otro plato, eliminando lo negativo para hacer más fácil encontrar el equilibrio.

Después vendrá esa guía, que deberá estar educada en esos nuevos valores y tener los pies sobre el territorio, sin perderle el tacto a la realidad porque, al fin y al cabo, ella será la que tenga la llave del zulo.