Si digo José Alberto Mujica Cordano pocos sabrán de quién estamos hablando, sin embargo, si tan solo digo Pepe Mujica el abanico se abre y ... el universo de personas a este lado y al otro del Atlántico, no solo se amplía, sino que aparece un auténtico ejército de admiradores, de soñadores, de utópicos que aún creemos en la bondad humana y en la justicia, a pesar de que la señora de la balanza y los ojos vendados esté pasando por una de sus horas más bajas.

Fijaos lo que acaba de pasar, al eliminar el nombre compuesto y el segundo apellido, hemos identificado automáticamente al personaje y, justamente eso, es el retrato de Pepe, su seña de identidad, la humildad que el viejo guerrillero tupamaro ha enarbolado siempre como bandera, a mayor sencillez mejor se le identifica. A lo largo del tiempo he podido ver varias entrevistas que le han hecho y siempre, cuando le han preguntado su profesión, ha respondido que es agricultor y en un segundo plano, político.

Pasó 13 años en prisión durante la dictadura uruguaya y llegó a ser presidente de su país durante cinco años. En varias ocasiones han dado por muerto al viejo Pepe, pero hace un año le diagnosticaron un cáncer en el esófago por el que ha recibido tratamiento y finalmente ha hecho metástasis irreversible.

Es un viejo encantador, tremendamente sabio, no sabría decir si comunista o socialista, pero siempre anticapitalista. Cuando le nombraron presidente, donaba el 90% de su sueldo a causas benéficas porque decía que nunca ha entendido al hombre preocupado por la economía. Se le consideraba el presidente más pobre del mundo, pero siempre decía: «No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir».

Igualmente afirma que es posible un mundo con una humanidad mejor, pero que, tal vez hoy, la primera tarea sea salvar la vida aunque, de la suya propia, renuncie a seguir luchando. Se va despidiendo del mundo diciendo que hasta aquí ha llegado y el guerrero debe descansar. Que se va a callar ya, porque cuando uno se calla técnicamente es una pausa, pero cuando no se tiene más que decir, es el final.

Hay cosas que adquieren importancia cuando se pierden y cuando falte Pepe medio mundo hablará de él, de su bonhomía y de sus valores. El viejo Pepe ha dicho mucho y bueno y quiero hacerle este modesto homenaje desde este humilde rincón, ahora que aún vive entre los únicos animales que entierran a sus muertos.

No derramaremos lágrimas porque así lo quiso, porque es inevitable y eso no se lloriquea. Lo inevitable hay que afrontarlo. El viejo fue el hombre que sembró esperanza, con amor por la tierra y la libertad, su voz sigue viva en cada lucha. Un corazón humilde, un alma grande, su legado florece en cada paso hacia la justicia.