¡Vaya semanita!

No voy a hablaros del programa de humor de la ETB vasca que a pesar de su baja audiencia a mí, personalmente, me encantaba, os ... hablaré de la semana pasada porque la actual debería ser de transición, en lo meteorológico y lo político.

La semana pasada comenzó el martes, la víspera de Halloween, cuando la reina Letizia nos regaló, durante la jura de su hija Leonor, uno de sus peores caretos para ir entrando en calor en lo referente a 'truco o trato'. La revista Lecturas, o lo que es lo mismo, la hoja parroquial de la monarquía, decía que, según fuentes fidedignas, la Reina había estado enferma y pasó mala noche. No me extraña.

Se habían instalado en casa suegros, sobrinos y demás caterva real cuyos efectos secundarios van desde la cefalea al estreñimiento temporal. Yo pensaba en estas figuras decorativas y cuál sería el alias que los acompañaría en los libros de historia, por ejemplo Fernando VI 'el prudente', Carlos III 'el mejor alcalde de Madrid', Carlos IV 'el consentido', Fernando VII 'el rey felón', Alfonso XIII 'el africano', Juan Carlos I 'el campechano', Felipe VI… se me ocurren varios que no voy a destapar y Leonor, ¡ay! Leonor ¿llegará a reinar?

Pues en esas diatribas andaba yo cuando me llega una alerta de mi querida Ayuso, se trataba de la esperada ayusada diaria que no me defraudó:

En la plaza Mayor de la villa y corte, se regalaban para la efemérides, unos pastelitos decorados con los colores de nuestra bandera nacional. Rápidamente, se formaron largas colas y poco duró la ilusión cuando, al abrir la caja roja que los contenía, la bandera se quedaba adherida al cartón, con el consiguiente disgusto de los golosos y monárquicos y el jolgorio, según me cuentan, en X (antiguo Twitter).

Por la noche, durante la celebración del cumpleaños de la princesa y la fiesta de Halloween, el PSOE, oportunamente, emitía el comunicado de su pacto de investidura con ERC.

Con la banda sonora de fondo de rasgado de vestiduras y la letra cañí del 'España se rompe', manifestaciones de la derecha para intentar frenar una posible Ley de Amnistía, olvidando cómo en los años 1993 y 1996, Felipe González (ese hombre que antes se definía socialista) y Aznar, respectivamente, firmaron pactos con Jordi Pujol que, según portadas de ABC, en el primer caso «compromete los intereses de España para asegurarse en el poder (sic.)» mientras que en el segundo, «firmaban un pacto para la gobernabilidad».

Al mismo tiempo, las bombas no cesaban en la castigada franja de Gaza donde cada 10 minutos muere un niño en medio del conflicto.

Entre paréntesis, en Ucrania, discurría una noche más. Hoy acaba de cumplir su noche 623 pero ha pasado a un segundo plano de actualidad, ya es una guerra resiliente donde los muertos y refugiados son números y el interés de su duración lo tienen las empresas armamentísticas.

Al final, han conseguido que vivamos una de las semanas de Halloween más terroríficas que recuerdo.