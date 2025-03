Aún quedan unos días para terminar este ejercicio. Lo de ejercicio está bien traído porque cada vez cuesta más esfuerzo entender lo que pasa, cuesta ... sudores y lágrimas llegar a la meta del fin de año, amenizado por Lalachús o la Pedroche, eso da igual, pero callados, en silencio o, al menos, en un tono de voz civilizado en el que poder concentrarnos y engullir las doce uvas, que para mí simbolizan los doce peores tragos que he vivido en ese año. A veces parecen manzanas, pero hay que tragarlas, triturarlas para reconstruir un año próspero y lleno de felicidad, como dicen los ya obsoletos christmas navideños.

Por supuesto, antes de tomar esas uvas las lavo, las cuento para que no se olvide ninguna, les quito la piel para que el tránsito sea más suave y me dispongo frente a la tele a tomarlas al unísono del reloj de la Puerta del Sol, como decía Mecano en una de sus canciones, es de las pocas cosas que los españoles hacemos a la vez.

Mucho antes he hecho balance de lo malo, de los distintos títulos que tiene cada una de las uvas, ahí van algunos a modo de ejemplo, otros siempre serán inconfesables:

El aumento de la conflictividad, la invasión de un país y el exterminio de un pueblo.

El examen al que se ha sometido la democracia cuando, casi la mitad de la población mundial (4.000 millones de personas) han sido llamados a las urnas… Donald Trump nuevamente vivirá en el Capitolio y el resto asiste impasible al auge de la extrema derecha en los 70 países que han usado el derecho al voto.

Otra guerra, la de la desinformación, que hace que ya el único panfleto creíble sea el de las ofertas del Lidl, hemos pasado de un exceso de información a la desconexión social.

Los bulos, el fango… la contrainformación, hacen incómodo aquel antiguo sacro acto en cada casa de escuchar el informativo, en sepulcral mutismo sopena de un guantazo. Ahora solo hay ruido que confunde los hechos con las opiniones, por eso necesito silencio.

La inteligencia artificial, ese invento que a veces hace imposible distinguir lo real de lo manipulado, de lo inventado. El retroceso en los compromisos internacionales, el negacionismo, el cambio climático, la DANA, los incendios, el ansia de seguridad.

La espiral judicial en nuestro país, donde algún juez, en contra de su apellido, se ha desmelenado riéndole las gracias a seudo sindicatos ultras y les sigue el rollo.

¡Buf! No las he contado, pero he sacado otro cuenco por si hubiera más de doce, aunque no sé si comerlas de dos en dos traerá suerte o todo lo contrario.

¿Y nuestros líderes? ¿qué hacen? «Nnecesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad sino de la humanidad», decía Luther King.

Queda tiempo, no mucho, pero ojalá nos pase algo bonito que nos haga sentir que el año valió la pena y las uvas se conviertan en doce deseos.