Me voy de Twitter

No hace mucho, concretamente en enero de 2022 en un arranque de modernidad y por miedo a quedarme atrás en las nuevas tecnologías, me hice ... de Twitter, primero con nombre y apellidos y hasta foto, pero cuando empecé a ver el tono que allí se estilaba puse seudónimo y avatar.

La cosa fue bien y me convertí en un miembro bastante activo, tenía varias decenas de seguidores. publicaba mis tuits, retuiteaba lo que me gustaba e incluso, una vez convertí uno de mis hilos en tendencia.

Me parecía entretenido y te enterabas de las noticias incluso antes que a través de los informativos, las comentabas e incluso algunos, los más osados, las analizaban. Eso sí, me di cuenta de que ahí, en el reino del pajarito azul, era donde mejor se podían visualizar «las dos Españas» y el abismo que las separa, los calificativos que emplean ambos bandos son tremendamente hirientes, pero ese salvajismo 'underground' al principio resulta atractivo y el anonimato te envalentona y anima a usar el mismo lenguaje, o al menos asentir pulsando el corazón de me gusta.

Después llegó Elon Musk y a golpe de talonario lo compró para poder controlar un medio de difusión-comunicación-ocio-entretenimiento lo suficientemente irreverente e importante como para meterlo en vereda y estamos hablando de 450 millones de usuarios, Musk cambió el algoritmo que tutela la aplicación, la polarizó aún más, lo convirtió en algo más iracundo y hostil. Al poco descubrí los bots (abreviatura de robots) programas informáticos que responden a determinados perfiles ideológicos. La IA había entrado de lleno en ese espacio y a veces, casi siempre, era muy difícil de detectar.

Cada vez veo más ataques personalizados hacia determinadas ideologías, personas cuyo único crimen es pensar distinto a ti y exponerlo públicamente.

Yo no; a mí no.

De momento, apenas nadie se ha metido conmigo, pero lo estoy viendo venir: nos encontramos ante un fin de ciclo, los aires reaccionarios soplan desde el otro lado del Atlántico y aquí, en la vieja Europa, cuando viene ese aire nos constipamos y el virus se vuelve endémico en países flojos de defensas democráticas o con enfermedades congénitas como la corrupción, la extorsión y el totalitarismo.

La extrema derecha se va extendiendo como una mancha de aceite y, en lugar de aislarla con barreras protectoras, poco a poco las instituciones la van permeando, se va normalizando.

Y he decidido que es tiempo de cuidarse y que antes de que los coros y danzas terminen con el reggaetón, y el arco iris se vuelva gris por el regreso de la mediocridad, viendo como un torero ultra es nombrado, a puerta gayola, vicepresidente y consejero de Cultura en la región valenciana, que lo mismo nombran a Ortega Cano director general de la DGT o, ¿por qué no? a un narco como ministro de consumo, antes de que eso ocurra me tiro del nido azul, me borro de ese Twitter que cada día se parece más a un acantilado de cristal y la verdad… hay que cuidarse.