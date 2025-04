Comenta Compartir

Hace ya casi un año, al ir a abrir una botellina de agua, me encontré con que el tapón estaba unido a la arandela por ... un hilillo. Era la primera vez que lo veía y pensé en un defecto de fábrica y, aunque me costó trabajo, conseguí arrancarlo y listo, no obstante, me arañé el morro con las rebabas que dejó. Cuando en lo sucesivo vi que las distintas marcas de agua, tetra briks y demás adoptaban este sistema no tardé en entender que el motivo no era otro que evitar su «pérdida» entre los más de 8 millones de toneladas que flotan en nuestros mares y océanos.

No seré yo el que niegue que es molesto, pero tampoco un problema de estado para que, unos señoros como Arturo Pérez Reverte, Xavier García Albiol y M. Rajoy (perdón quiero decir Mariano Rajoy) hablen casi al unísono de este problema, que su némesis sea un tapón de plástico y que, a la vez, sean capaces de criticar a la 'generación de cristal' de la que dicen que los jóvenes están continuamente ofendidos. De Pérez Reverte no voy a hablar para no darle el gusto del protagonismo porque, aunque me gusta cómo escribe, no soporto lo que dice. Del resucitado Albiol, hay que decir que entre los inmigrantes y los tapones, vive sin vivir en él y tampoco merece la pena ahondar en sus insustanciales palabras. El que me chifla es Rajoy. Sucedió en un reciente foro celebrado la pasada semana en la Toja, donde le dieron un premio a Josep Borrell y asistió gente importante para reconocer su valía y entrega como valedor de los derechos humanos y vocero de Europa en esta materia. No dejaría de ser una anécdota si no hubieran existido los precedentes de su primo (el que sabía tanto de ecología y negaba el cambio climático) y el detalle de que este señor ha sido presidente de gobierno, bueno como Felipe González, quien también anduvo por allí limitándose a decir que no sabe nada de los tejemanejes del Borbón de Abu Dabi y que había problemas más importantes, no se si refería a los tapones o la conspiración judeo-masónica porque este, también expresidente del gobierno, últimamente nos regala unas perlas dignas de frases celebres de cuñados y cafés con unas gotas. A veces, pienso que cuando dos expresidentes deciden no opinar sobre los chanchullos del Borbón es que, quizás, algo taponaron. Al que no he visto en la foto del Foro es al otro expresidente, el vigoréxico Aznar que está ocupado en amedrentar al personal avisando de que, si Israel pierde la batalla, la siguiente se celebrará en el sur de Europa, es decir, por Conil, la Barrosa o los Caños de Meca. El siempre siniestro expresidente, parece estar perennemente jaleando la guerra, da la impresión de que no tuvo suficiente con las armas de destrucción masiva de Irak, la ignominia del Yak42 o «el 11-M fue ETA» para que ahora se dedique a acongojar al personal en lugar de hablar de lo importante, los tapones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY