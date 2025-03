Acabo de ver una serie ambientada en Belfast, Irlanda del Norte. La serie va de policías y narra las vivencias personales de los mismos en ... un territorio hostil. Se llama 'Blue Lights' y me ha hecho pensar en el origen de esa guerra. Nacionalistas contra unionistas, o lo que es lo mismo, católicos contra protestantes respectivamente, es decir, religión.

Voy más lejos, allá por el año 1000 tenemos conocimiento de las cruzadas. Reyes europeos católicos financiaban ejércitos para ir a luchar contra los infieles, o sea, todos aquellos que no practicaban la misma fe que ellos. Basados en el Testamento: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada». (Mateo 10:34)

Hemos visto hace unos días como en Afganistán asesinaban a dos turistas españolas y herían a otra. Podremos discutir sobre la idoneidad del destino elegido para el turismo, pero el caso es que el Estado Islámico ha reivindicado las muertes, otros que están en permanente cruzada para llevar el islam al límite y destruir todo aquello que no se ajuste a su fanática forma de interpretar el Corán, que (en el art 2) dice «Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se exceden». Pretenden un mundo oscuro, negro como sus turbantes y burkas, capaces de matar porque una mujer lleve mal puesto el hiyab, un pañuelo.

Y llegamos al judaísmo, cuya biblia llamada Torá, lo mismo te dice «no matarás» que «cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones (...) y tu Dios Jehová las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. [Deuteronomio]», es más, Moisés, indica mejor que Google Maps los límites de la tierra prometida, límites que hoy, creyendo a pies juntillas en este texto, Benjamín Netanyahu está trasladando punto a punto al nuevo mapa de su nación.

Todas las religiones también tienen los mismos actores: un ser supremo, Alá, Yahvé o Dios; un profeta, Mahoma, Moisés o Jesús; un texto, Corán, Torá, la Biblia y un objetivo, aglutinar fieles para imponer su única verdad.

Igualmente, hay algo en común en todas las creencias, el saludo, casi idéntico, por el cual deseamos la paz al prójimo. La paz sea contigo, Shalom o Salam aleikum expresan el mismo anhelo que, a la vista está, no termina de cumplirse.

Marx, pero no el de los hermanos, sino el de la barba grande, dijo que la religión es el opio del pueblo, me parece un poco fuerte y, quizás, si recetamos Orfidal quedemos más moderados y el opio que se lo tomen los Ayatollah, Netanyahu, Milei y el resto de líderes de los tinglados, así quedaría la humanidad más tranquila y en Paz.

Y que cada cual confíe sus creencias y miedos donde quiera.