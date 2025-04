Sangre real para todos

En la mitología griega, el titán Atlas era el responsable de sujetar el peso de los cielos sobre sus hombros, tanto empeño puso en su ... tarea que la tierra se abrió a sus pies justo en la cordillera que lleva su nombre.

El pasado 8 de septiembre, mientras festejábamos el día de Extremadura, un sismo de 6,8 en la escala de Richter, hizo temblar la tierra a escasos kilómetros de Marrakech, una de las ciudades más turísticas del país. Nada menos que 2.901 muertos y 5.530 heridos ha dejado a su paso así como, en algunos casos, aldeas enteras tragadas literalmente por las montañas. Lo primero que hice al enterarme al día siguiente, fue comunicar con una amiga que reside en Casablanca. La conversación fue breve pero eficazmente tranquilizadora:

–¿Amiga, todo OK?

–Síiii, sólo un susto.

Una vez asegurado lo cercano, puedes preocuparte o no del resto, pero somos humanos y el sentimiento, la preocupación y la pena se diluyen. Comienzan los envíos humanitarios y los países brindan su ayuda al siniestrado y cual es la sorpresa que, su majestad el rey Mohamed VI, la rechaza y solo acepta la que proviene de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes, en teoría por motivos logísticos.

Un rey autócrata que convierte la desgracia en un seísmo político por su prepotente actitud. Un rey que vive opulentamente en Francia más de 200 días al año (según The Economist) y cuya casa real tarda más de 18 horas en emitir su primer y creo que único comunicado.

¿Dónde está el rey? Era la pregunta que muchos se hacían cuando la desgracia se cebaba, una vez más, con los más desfavorecidos.

Ese rey, que hasta cuatro días después, no apareció en un hospital de Marrakech que lleva su nombre con un séquito de más de 40 vehículos y motos de su guardia real, alfombras rojas desplegadas a su paso para hacerse la foto 'donando' sangre a favor de los más de 5.000 heridos, una sangre infectada de soberbia y de sarcoidosis, enfermedad autoinmune sistémica de origen desconocido en la que se originan unos nódulos inflamatorios, dolencia que padece el monarca hace años y está medicado, no así para el pecado capital mencionado del que aún no se ha hallado remedio ni cura. El comunicado real rezaba: «La visita de Su Majestad el Rey al Hospital Universitario Mohamed VI refleja la gran preocupación con la que el soberano rodea a las víctimas del terremoto de Al-Haouz».

Un rey que controla y administra la libertad de prensa, la economía y los asuntos exteriores a su auténtico antojo, poniendo de rehenes o escudos humanos a sus sufridos súbditos que, encima, le adoran.

No quiere deber favores a Francia, Alemania ni a la Unión Europea cuya ayuda humanitaria es despreciada y rechazada, por motivos de desconfianza, políticos, soberanos o quizás solamente por falta de planificación y organización.

Ningún país puede predecir un terremoto pero si evitar que les gobierne alguien no merecedor de hacerlo.

En sus manos está.