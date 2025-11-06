Y quisiera

Quisiera escribir de la seudodimisión de Carlos Mazón, personaje que gracias a su inacción y a priorizar otros placeres, abandonó sus funciones y dejó a ... sus paisanos a su suerte, hace ahora un año, con el escalofriante balance de 229 fallecidos y 480 millones de euros en daños. Un año ha tardado en reconocer su ineptitud (bueno y consolidar su sueldo), un año de manifestaciones y cambios de versión, desatinos, rabia e impotencia, ahora se da de baja médica para permanecer aforado.

Quisiera escribir de los 7.291 ancianos que en Madrid murieron sin asistencia durante la pandemia los cuales «… iban a morir igual».

Quisiera escribir sobre los incendios que este pasado verano han asolado España por sus cuatro puntos cardinales y que han denostado la falta de recursos, de gestión, de presencia y de liderazgo.

Quisiera escribir sobre la pésima gestión en algunas administraciones autonómicas en materia de sanidad, en las que los retrasos, la desidia y la mala praxis cuestan vidas a personas diagnosticadas de cáncer ya que no solo no les comunicaron el diagnóstico, sino que se lo ocultaron.

Me gustaría escribir sobre lo que pienso de la imputación de todo un Fiscal General del Estado, una de las máximas figuras del Estado de Derecho y sobre cómo se está desarrollando todo ese surrealista proceso judicial.

Quisiera escribir sobre como un país que ha sufrido un holocausto en su historia inflige, sin piedad alguna, un castigo desproporcionado sobre sus vecinos. Un genocidio al que no le sirven sinónimos.

Quisiera escribir sobre compatriotas enterrados en las cunetas y los dirigentes que prefieren mirar a otro lado, cambiar leyes y seguir ignorando a esas familias que solo buscan recuperarlos para llevarlos a un lugar digno, donde poder llorarles.

Quisiera escribir sobre lechugas, chistorras y otros embutidos, pero me da ardores de estómago.

Quisiera escribir de nuestras próximas elecciones, a las que habrá que ir provisto de una pinza de la ropa para colocarla en la nariz a la hora de votar, porque, a poco que hurgas, ni unos ni otros lo haremos contentos, votaremos más por lealtad que por convencimiento.

Quisiera escribir, no sé, sobre las gafas del presidente…pero no quiero. He llegado a tal punto de hastío que no quiero escribir de nada de lo que acabo de poner aquí arriba.

Tendría que llover a cántaros, como decía el recientemente desaparecido Pablo Guerrero, para limpiar nuestra plaza. Sueño con que aparezcan figuras nuevas que dirijan nuestros destinos, políticos capaces de aglutinar fuerzas y grupos, con ideas frescas ecuánimes e interesantes. Políticos no profesionales y que, bajo ningún concepto, pudiesen permanecer en su puesto más de cuatro años.

Lo siento, como diría el maestro Serrat, «hoy las musas han pasado de mí…» y no sé de qué escribir, pero seguro que, de haberlo hecho, habría aumentado el nivel de la malasangre.