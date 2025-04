Polvo de escombros

El repartidor de paquetería avanza a toda velocidad entre luces de semáforos, guirnaldas navideñas y neones de escaparates.

El frenesí de estas fechas hace que ... se dupliquen, de manera temporal, las contrataciones de estos profesionales para intentar paliar la avalancha de pedidos y regalos en estas fechas tan entrañables.

En el paso de Rafah, la frontera de Gaza con Egipto, solo pueden pasar 100 camiones de los 500 que pasaban antes de estallar el eterno conflicto, camiones que son asaltados antes de llegar a su destino por los hambrientos y desesperados gazatíes que, con suerte, pillan un saquito de harina a modo de cesta navideña.

Mientras el repartidor se salta el semáforo, somos testigos de la mayor masacre de este siglo XXI, y lo que más me preocupa es que la apatía que mostramos ante estas catástrofes se asiente y nos encorche para las venideras y convierta a los seres humanos en solo seres.

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, recordaba como un fino hilo une la barbarie en Palestina con las crisis que atraviesan nuestro mundo. Ya hemos olvidado a Ucrania.

Quiero pensar que somos lo suficientemente maduros y ecuánimes para condenar los inaceptables ataques de Hamás al igual que los 18.787 muertos a manos de Israel. Afortunadamente, cada vez más países se suman a la reprobación de la desmedida respuesta bélica incluido su socio y mentor americano, pero me da miedo lo que dirá la historia de nosotros por mirar para otro lado, por ponernos de perfil.

Una vez leí, que el mayor crimen de guerra que se conoce fue el bombardeo de Dresde en la II Guerra Mundial, un modelo aquí superado por la destrucción del 70% de las casas del norte, el mismo porcentaje que la subida que ha experimentado el precio del besugo. Eso nos preocupa más.

Debe de ser la edad que me va volviendo más cascarrabias, pero he pasado de ser pionero en la iluminación navideña de mi fachada a ser un hater de la navidad, hasta el punto de que he hecho un pequeño plebiscito en casa preguntando si la decoraba o no. A mitad de la consulta y con dos tempranos votos afirmativos de cinco posibles, la he retirado.

Para ser normal.

Hace poco he estado en Marruecos donde el abismo social es aún muy evidente, y eso que es el cuarto país más rico de África detrás de Nigeria, Sudáfrica y Egipto. He visto con mis propios ojos cómo en Casablanca se cruzaba un Maserati con un carro tirado por un burro que, al igual que Humphrey pensaría que siempre nos quedará París, pero no.

El abismo lo están construyendo algunos países a base de bombas, cada día un poco más hondo. Mientras pensamos qué ponernos el día de Nochevieja y si la barra de labios conjunta con el esmalte de uñas y los zapatos, en Palestina se maquillan con el polvo de los escombros.

No obstante Feliz Navidad y, si la suerte te acompaña mañana, no te olvides de Gaza. Ni de Ucrania.