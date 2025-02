El pasado lunes día 10 un gran numero de españoles estaba pendiente del debate entre los dos principales actores de nuestra política nacional. ... Yo no.

Acababa de llegar a la playa y preferí disfrutar de unas puntillitas y unas acedias a la orilla del mar y, sobre todo, de mis anfitriones que tras un año sin verlos, se desvivían en atenciones hacia nosotros. Además, pienso que esos debates broncos y enfangados no aportan nada y solo valen para decantar a unos indecisos aunque, a la postre, serán los auténticos cerrajeros del candado electoral. Al igual que mi cuñado (forofo del Real Madrid) no ve los partidos de su equipo por no atacar sus nervios y en aras a su paz interior, yo opté por lo mismo y no mostré interés alguno por el debate.

El que sí que vi (en streaming) fue el debate a siete y me encantó, el formato, el respeto y los moderadores: todos hicieron un magnífico papel y enriquecieron el momento electoral. Los segundos espadas de los distintos partidos lo hicieron mucho mejor que sus líderes y, al menos, alguien sacaría algo en claro.

Últimamente lo que si oigo mucho son podcast cuando salgo a caminar y, el otro día, casi por casualidad y por recomendaciones varias, me puse uno de «la pija y la quinqui» muy de moda, sobre todo en la generación Z, es decir, jóvenes entre 23 y 28 años.

Al mismo asistió Mr. Handsome, que para el que no lo sepa, es un personaje misterioso de Twitter del que todos piensan que es Pedro Sánchez, pero esta vez sí, fue el mismísimo Sánchez, en su interminable gira por radios, platós y hasta hojas parroquiales.

El programa es muy fresco y natural, comenzó en la pandemia, en una cocina y han ido progresando y creciendo hasta hacerse famosas. No entrevistan, solo hablan y el ambiente que se crea es tan natural y distendido que los invitados se abren a soltar anécdotas y confesiones inimaginables. Resulta que es de los podcast más escuchados del país por el que han pasado desde Aitana o Nathy Peluso, hasta Rosalía.

Sánchez habló de sus 'playlists' de canciones indies, de sus artistas favoritos como Taylor Swift o la mencionada Rosalía, mascotas tipo perro de aguas o series como 'No me gusta conducir'. Hubo momentos hilarantes sobre los memes de 'Perro Chanche', se declaró fan de Bardem y de Jorge Javier Vázquez, pero lo mejor vino cuando el presidente comentó que no puede con el reggaetón y preguntó a la quinqui:

¿Qué música te gusta más de mi época?

–Serrat, José Luis Perales y, después de unas risas, Beethoven.

En resumen, se le veía muy suelto en los medios, cosa que no puedo decir del aspirante Feijóo, fundamentalmente porque se prodiga poco por las bambalinas.

En otro orden de cosas, la monarquía no es santo de mi devoción, pero esta vez, y sin que sirva de precedente, me quedo con King Charles.

Carlos Alcaraz, el rey de Wimbledon.