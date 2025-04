La pérfida Albión

Desde tiempos inmemoriales hemos visto al Reino Unido como un grano en salva sea la parte. Desde Enrique VIII hasta nuestros días, su 'flema' ha ... impactado sobre el resto del mundo. Los apreciamos por diferentes, serios y puntuales, pero también los denostamos por 'hooligans' y 'buscarruidos'.

Por la gastronomía tampoco me conquistan, si acaso hay algo que siempre he admirado de ellos y no es, ni más ni menos, que el perfecto engranaje multicultural, ese crisol de razas y saberes multicolor (fruto de su espíritu expansionista) hindúes, pakistaníes, africanos, asiáticos y demás que hacen que no te sientas extraño y hasta te parezca acogedor.

Pues bien, el nuevo primer ministro británico Rishi Sunak, el inquilino del 10 de Downing Street que dimitió del gobierno del populista Boris Johnson y ayudó a su caída, un señor millonario de origen indio, acaba de proclamar una de las leyes más controvertidas de las vistas hasta ahora.

Se trata de una ley antiinmigración sobre la que la mismísima ONU ha advertido que viola el Derecho Internacional. Viene a decir que los que lleguen en patera, a través del Canal de la Mancha, serán expulsados en cuestión de semanas a terceros países que el Ejecutivo considera seguros, como Ruanda. Así mismo, se les vetará el derecho de asilo. Es curioso que sus más estrechos colaboradores, La Muy Honorable Suella Braverman, ministra de Interior, tiene ascendientes africanos al igual que el ministro de exteriores Mr. Cleverly.

Un comentarista deportivo, conocidísimo en nuestra tierra, el exfutbolista Gary Lineker que militó en las filas azulgranas y ahora es un reputado comentarista de la BBC, muy seguido y admirado por una gran parte de la población, no se le ocurre otra cosa que escribir este tuit: «Esta es una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30». Inmediatamente, fue despedido de la BBC donde prestaba sus servicios porque había perdido el criterio de la imparcialidad. Buscaron sustitutos para dirigir su programa, uno de los de máxima audiencia en la BBC, y todos los propuestos, en solidaridad con Gary, renunciaron a hacerlo.

La opinión pública se echó encima y la cadena estatal británica (que publica en 40 idiomas) se vio obligada a readmitirlo y ya, de nuevo, presenta su programa.

Cada día que pasa nos damos cuenta del envejecimiento de la población y de los trabajos que quedan desiertos por falta de mano de obra, hablo de camioneros, de albañiles, de jornaleros y otros trabajos que, por su dureza, despreciamos. Como dijo hace una eternidad Felipe González, hay que tener un ojo puesto en estos chicos que cruzan el estrecho en pateras porque algún día nos harán falta. Ese día ya ha llegado.

¿Alguien conoce a alguna cuidadora de ancianos que no sea extranjera? Hacen su función y casi siempre adornada por una sonrisa en sus bocas.

Correspondámosles, ayudemos y, por favor, devolvedles su importancia.