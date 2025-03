Peço perdão (pido perdón)

A las 19.50 Portugal huele a sopa, a esa sopa contundente que no puede faltar en ninguna de sus cenas, aunque sea verano.

A ... las 20.00 horas el repiqueteo de las cucharas parece llamar a incendio, pero esta vez estaba acompañado del tañer de las oxidadas campanas que llamaban a misa y a júbilo. La enorme generosidad de unos magníficos amigos nos había dado la oportunidad de pasar unos días en su casa, que, situada a las afueras de Lisboa en Algés, nos habían prestado.

Los últimos días de julio pateamos ávidamente el Chiado, Alfama, los miradores, el campo das cebolas… pero al llegar a la enorme y expuesta Praça do Comercio vimos el gigantesco escenario que habían montado para que el movimiento del JMJ se entretuviera. Resulta que se había organizado un encuentro juvenil de carácter mundial y se esperaba la llegada de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco. Más de un millón y medio de peregrinos se esperaban durante la primera semana de agosto y ya podían verse unos cuantos de miles de jóvenes pululando por las calles lisboetas. Eran fácilmente identificables ya que todos llevaban colgadas unas credenciales que indicaban su rango desde peregrinos a obispos.

Se ha multiplicado por tres el número de habitantes de Lisboa en seis días, 80 millones de euros ha gastado el gobierno portugués y otros 80 la iglesia en el evento, aunque el impacto económico (según fuente de RTP1) es superior a los 400 millones en un país cuyo salario medio son 770 euros.

Más de 700.000 personas han sido sometidas a control fronterizo terrestre, marítimo y aéreo, 30.000 jóvenes voluntarios vestidos de amarillo con una gran V en su espalda ayudaban en los traslados, 20.000 policías. La tele emitía especiales y, muy de vez en cuando, aparecía alguna voz crítica que quedaba engullida por las imágenes idílicas de los jóvenes.

Uno de los días compartimos vagón de tren con un obispo y nos llamó la atención, pero es que había 737 más, aunque no creo que utilizasen habitualmente ese medio de transporte mucho más petado que cualquier tren hindú o metro japonés. Lo cierto es que el ambiente era inenarrable, los jóvenes entonaban cánticos e himnos que hacían ameno el trayecto y, aunque yo iba algo agobiado, mi mujer, enseñante de profesión y acostumbrada a bregar con adolescentes, solo me dijo: «pura vida» y en dos palabras me metió para el cuerpo tranquilidad, positivismo, envidia sana y sueños de juventud.

Miles de carteles inundaban, farola sí, farola no, desde Lisboa a Cascais la carretera de la costa dando la bienvenida al Papa y uno, solo uno, le recordaba los abusos a 4.800 menores reconocidos por una iglesia marcada por esta lacra. Ese cartel retirado por el gobierno y repuesto por iniciativa privada la misma noche de su retirada, fue motivo suficiente para que el primer acto del papa en Portugal consistiese en una reunión con los representantes de las víctimas para pedirles perdón, y eso, le honra.