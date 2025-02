Comenta Compartir

Ahora que tenía terminado el artículo de esta semana, corregido y optimizado, emerge como quien no quiere la cosa, algo que me hace reconsiderar el tema, archivar lo escrito e, incumpliendo mi palabra de no hablaros de política, contaros la última actualidad.

No me puedo ... resistir.

Resulta que el principal partido de la oposición en uno de sus actos de formato europeo y preparando la precampaña electoral celebra un mitin en un auditorio de Madrid bajo el lema 'España es Hispana': una pastora ultraconservadora de la Iglesia Evangelista Cristo Viene actúa como telonera de Feijóo, Almeida y Ayuso, por los que reza y pide al «Padre Celestial que cada día el amor halle espacio en el corazón de este partido». Yadira Maestre (que así se llama la pastora) es una señora colombiana fundadora de esa iglesia, de mucha influencia sobre los inmigrantes hispanos de nuestro país. Al igual que Trump y Bolsonaro, que pescaron parte de sus votos en grupos de minorías étnicas, el PP explora ese caladero ya desde el año 2018 en que fichó a Juan José Cortés, otro pastor evangélico tristemente conocido por ser el padre de la malograda Mari Luz y por sus problemas judiciales y fiscales. Centrándonos en la pastora Yadira y viendo como la terna Feijóo-Almeida-Ayuso bailaban al ritmo 'El tiburón' acompañados de Serrano y González Pons, pienso en la España laica o aconfesional de la que habla el artículo 16.3 de nuestra Carta Magna y me suena tan arcaico y rancio que me va a costar sacarme el olor a naftalina y a peine mojado, aunque encienda sándalo. La susodicha pastora hace sanaciones con agua, desde un cáncer a una cojera y, sin ir más lejos, en el propio acto de marras una persona miope, tras la unción de las manos comenzó a ver de lejos, todo ello en vivo y en directo. Inquietante. Yadira mantiene ya un largo idilio con el PP al que se acerca con el convencimiento «de que los líderes tienen que fomentar el culto a Dios mientras reprenden a Satanás, los problemas del mundo los generan los políticos, pero no todos, solo los políticos no guiados por Dios», por ello y en aras de ganarse la confianza del partido, en junio de 2021 cedió su iglesia de Usera para recoger firmas en contra de los indultos del Procès. Esto tiene un nombre: fanatismo y creo que la señora Ayuso se ha dado cuenta, aunque tarde, y ahora intenta desmarcarse diciendo que ellos no han organizado nada. Supongo que se refiere al cielo y al infierno, a los fundamentalistas y a los ateos y al miedo a que se destapen los lazos que unen creencias instrumentalizadas por estamentos enraizados socialmente. La democracia es un abrazo gigantesco a un concepto, a la diversidad de creencias, de sexo, de ideas, de razas, a la inclusión, a la igualdad derechos. Nunca mezclemos banderas con aleluyas. De lo contrario… que la fuerza nos ampare.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY