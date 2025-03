No es país para viejos

Desde que el mundo es mundo idolatramos la belleza y, para preservarla, hemos buscado el elixir de la eterna juventud sin éxito. Hacernos viejos no ... nos gusta, mejor dicho, nos resulta desagradable y somos conscientes que, por mucho bótox, ácido hialurónico, colágenos y babas de caracol, no estamos gestionando bien esta última etapa de nuestras vidas. Esto siempre ha sido así, pero antes las cosas se miraban con otra naturalidad, uno se hacía viejo y se moría de viejo. Todos sabían que algún día les llegaría la hora de perder fuerzas, reflejos y, a veces, la cabeza.

Los jóvenes les ayudaban obedeciendo a una especie de ley no escrita: «Así como te cuido, así quiero que me cuiden», ahora, sin embargo, pensamos que a nosotros no nos va a suceder o que vamos a doblar la servilleta de repente (como decía mi abuela con todo su cuajo) que la muerte nos alcanzará de lleno y de repente, en pleno uso de nuestras facultades.

Queremos evitar a toda costa tener que ingresarnos en alguna institución geriátrica, residencia, hogar de mayores o cualquier alusión que se nos ocurra para nombrar de manera suave a estos centros. Cada día la tecnología avanza más deprisa y pasa como un caballo al galope por encima de esa generación, sin piedad. Sin límites.

Hace poco escuchaba a un joven de unos 30 años hablar de forma despectiva de los boomers (personas entre 60 y 70 años entre los que me incluyo) criticando que no sabemos arreglarnos con las herramientas que la tecnología pone a nuestra disposición. Me callé, por prudencia y por canas, pero me preguntaba si él tiene ya casa propia, trabajo estable, coche, hijos, yo sí los tenía a su edad… él no. Él, que se cree en la cúspide de la pirámide evolutiva porque así se lo han inculcado, contándole la milonga de que son la generación X, la más preparada de la historia.

Me callé.

Pero me hubiera gustado verle dentro de 30 años cuando no sea capaz de seguir el ritmo del avance de la tecnología. De repente, recordé un viaje a Marrakech y su famosa plaza de Jamaa el Fna donde unos ancianos cuentacuentos eran considerados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco para preservar la tradición oral, hoy posiblemente serían ninguneados y despreciados.

También me callé porque creo que, en el fondo, empaticé con él. Recuerdo que yo a su edad pensaba exactamente igual, que la velocidad del progreso es la misma y que al viejo le cuesta correr para coger el tranvía en marcha. Lo único que hemos hecho bien es buscar eufemismos y llamar tercera edad, edad dorada, mayores o abuelos a lo que, la señora Concha, mi abuela, la de verdad, llamaba viejos.

Lo que no puedo callarme es mi admiración por ellos que, de la nada, levantaron mi ideal: un estado de bienestar, ahora roto y desmantelado por sus herederos y que, otros, deberán reconstruir.