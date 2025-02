Era difícil conseguir alojamiento el pasado fin de semana en Madrid, la razón es que se celebraba el Orgullo Gay, bueno para que nadie se enfade la manifestación del Orgullo LGTBIQ+.

700.000 manifestantes, dos millones de visitantes, 300 millones de impacto económico en Madrid ... convertida ese día en «el mayor orgullo de Europa» y el tercero del mundo.

El señor Abascal no lo celebró, porque como él es heterosexual, pues eso, no se lo plantea y Ayuso se queja de que es muy largo, que antes el Orgullo se celebraba un día y ahora es un mes.

Sin embargo yo, tan heterosexual como Abascal, pienso que hay que celebrarlo todo el año. Esto va de derechos y libertad, de excarcelaciones de sentimientos y de normalización de conductas afectivas. Intentar impedir ese 24% de suicidios entre jóvenes LGTBIQ+ por incomprensión, miedo o acoso. Con que se salve una sola vida se habría cumplido el objetivo.

Era curioso ver el colorido reinante en la fiesta, los gladiadores y las hadas, las pancartas, los textos y como los políticos (de izquierdas) encabezaban la manifestación reivindicando ese espacio soñado para hacerse con los votos de todo ese lobby mediático, rico y poderoso. Sin embargo, las urnas se tiñen del azul del Partido Popular y todas las mesas electorales de Chueca otorgan su favor a Ayuso y Almeida, a quienes, a pesar de todo, este colectivo les saca de quicio.

Si repasamos por encima la historia, nos viene a la memoria Adriano, todo un emperador, Sócrates, Platón, Wilde, Estrellita Castro, Jacinto Benavente, Emilio Castelar, Lorca, San Juan de la Cruz, Enrique IV de Castilla y un larguísimo etcétera que me hacen pensar en la relación intrínseca del combinado con el talento.

No me gustaría que la intransigencia que viene apague los colores del arcoíris, esos mismos que tanta lucha, sacrificios, escarnios y hasta muertes han costado en aras a la confección del nuevo orden moral que quieren imponer los que yo no quiero ni nombrar. Pero el kilómetro cero del país se ha convertido en una olla a presión donde se destila una animadversión desgarrada entre otras muchas cosas, contra el ministerio de Igualdad o al Gobierno en general, y, salvo en Euskadi y Cataluña, se extiende y difunde contribuyendo con ello a la progresión geométrica creciente del rencor y el enfrentamiento.

Me quedo con lo lúdico, con la chispa, el arte, el color, la valentía y la desinhibición al ritmo de las batucadas que amenizaban la fiesta, con la exigencia de respeto y con el lema de la manifestación: 'Por nuestros derechos, por nuestras vidas ¡Con Orgullo!'.

Ignoro si la homosexualidad estará unida al talento, habría que hacer un sesudo estudio para llegar a semejante conclusión y un servidor no está capacitado para ello, pero lo que sí que queda claro es que enerva a todos los fanáticos del mundo, demostrando nuevamente que las ideologías, o creencias no son más que las caretas de un monstruo común: el odio.