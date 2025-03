La mochila azul

Hace muchos años Pedrito Fernández interpretaba esta Ranchera que tuvo gran repercusión en nuestra querida España e iluminaba los aun grises patios de la época ... de Transición.

Me viene a la memoria porque, intentando seguir esta desquiciada campaña electoral ya pasada, he descubierto un concepto que, como otros muchos, ignoraba y tiene que ver con la mochila, pero no la del pequeño cantante.

Para poder opinar debes documentarte y en ello andaba, leyendo las distintas propuestas de los tres partidos que, según mi leal saber y entender, merece la pena conocer, cuando apareció una fórmula, para mí, desconocida en ese momento: la mochila austriaca.

Inmediatamente me puse a ver en qué consistía y lo que el primer partido de la oposición denomina «dotarán de nuevas herramientas de flexibilidad a los trabajadores introduciendo cuentas individuales, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral» es la Mochila, portable, con fuelles y traspirable para el sudor originado por el esfuerzo durante su transporte.

Esto en resumen no es más que el descuento de un 1,5% del salario del trabajador para hacer una hucha para su posible despido. Si eres merecedor de continuar en tu puesto de trabajo, ¡premio!, te llevas la hucha que te han ido sisando durante tu vida laboral y te sirve de bastón para tu pensión.

El caso es que ese pozo de los deseos mochileros debería clausurarse por sentido común y no alimentar ese sueño erótico que la patronal tiene, de manera repetitiva, sobre el despido libre.

También mochila y azul la que le endosaron en Génova a nuestra recién estrenada presidenta María Guardiola cuando, enconadas las negociaciones con el partido de la ultraderecha, las lideresas le tiraron de las orejas, le prohibieron sus extremeños pendientes, le colocaron una pulserita con los colores de la bandera de España, le quitaron su palabra de honor y le colgaron la pesada mochila repleta de cacerolas, naftalina y olor a rancio.

Esa mochila le va a pesar bastante hasta conseguir recuperar la credibilidad de su palabra.

La reputación es algo que no se adquiere con marketing ni imagen, tampoco se compra en ningún mercado, la reputación se otorga, o mejor dicho, la otorga el gentío siendo un proceso lento y costoso, nada de la noche a la mañana. Las urnas han hablado en el «plebiscito Feijoo-Sánchez» y han dicho que no quieren ultras.

La misma mochila azul, casi negra pero cargada de piedras, es la factura que está pagando ahora el líder popular que no olvidará fácilmente este verano, mientras resuena en su cabeza la canción-gusano de Verano Azul, silbada por 'el Piraña' y con Ayuso haciéndole los coros.

Ahora solo tengo dos deseos: el primero es que no quiero más elecciones y el segundo que ojalá los nuevos gobiernos, si es que se constituyen, encuentren ese equilibrio entre lo económico y el estado de bienestar, que abunde en felicidad, prosperidad, sostenibilidad, amabilidad, sinceridad, comodidad, bondad, piedad, expresividad, legibilidad, posibilidad, necesidad, hermandad…