Miedo de los que callan

Tengo sesenta años. Los dos primeros de mi vida los empleé en aprender a hablar, el resto, los 58 siguientes, en aprender a callar, pero ... no lo consigo. Un poeta griego llamado Píndaro dijo «lo que se calla hace más impresión que lo que se dice», pero a mí los silencios me inquietan.

Mientras por estos lares la Ayuso extremeña debe sentarse a negociar con los fascistas de Vox para ocupar el gastado trono de Vara, los de Abascal callan. En la nueva política del todo vale no importa blanquear a la extrema derecha o incluir en listas a asesinos, lo que importa es ocupar la poltrona del poder a cualquier precio.

Hoy que lo mediático vive bajo la sospecha permanente de la manipulación y la teledirección, tengo la impresión de que existe un pacto para no hablar de Vox. La teoría es que si no hablamos no responden a ese minuto de gloria y no se retroalimentan. Yo no creo que eso sea bueno, una buena parte del gentío va teniendo madurez democrática y, aunque a veces lo disimulen muy bien, cuando escuchan ciertas consignas pueden ver el género, si aun así lo compran, ya poco podemos hacer.

¿Cuánto tiempo hace que no escuchas alguna lindeza de Ortega Smith, de Monasterio, de su esposo… o del mismísimo Abascal?

Están callados, agazapados, tramando, como decía la abuela Concha «hum… ná bueno estaréis haciendo». Lo tenemos en Italia, casi nadie habla de Meloni, lo hemos normalizado, blanqueado y aceptado, lo tenemos en Chile, donde parece que tampoco tuvieron bastante con el sanguinario Pinochet y ahora ponen su vista en Kast, lo tuvimos en el Brasil de Bolsonaro, lo vemos en Argentina sin brújula política y coqueteando con Milei, aquí en Europa Hungría, Polonia, Estonia, Letonia, Eslovaquia… hasta Suecia, cada vez más grande, cada vez peor.

Poco a poco, nos lo vamos tragando y haciendo la digestión, en lugar de fortalecer ese cordón sanitario y marcar líneas rojas que no se puedan traspasar hay quien las denomina verdes, blancas y negras como la bandera de mi territorio, frivolizando más aún, si cabe, la propia cuestión.

En nuestro país, sibilinamente han comenzado a ocupar escaños autonómicos y a veces son llave para la gobernabilidad, mientras la 'izquierda cuqui' intenta movilizar un millón de seguidores porque, si no lo consigue, las derechas sacaran mayoría absoluta y entonces escucharemos el latido, no el que quieren que oigan las mujeres dispuestas a abortar sino el del neonazismo indispensable para gobernar.

El retroceso será épico, después se llorará lo votado por los que no tenemos creencias y la democracia es nuestra religión, como acertadamente dijo Paul Auster, aunque eso es fácil de arreglar a base de coros y danzas, unas novenas y un nuevo orden moral.

Estamos hastiados de política, sí, cansados de votar, asumiendo que las campañas electorales son nuestras cabeceras de telediarios, en suma, nuestro estado natural.

Pero hay que hacerlo, hay que votar, en nosotros quedará y la conciencia será, a la vez, juez, fiscal y testigo.