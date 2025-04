Aquella mañana de marzo me desperté después de las siete y media, mi hora habitual. Estaba cansado. La víspera había sido gloriosa; después de conducir ... el BMW 750 de mi jefe durante los 300 kilómetros que separan mi ciudad de la capital (él odiaba conducir) nos arreglamos y salimos a cenar con algunos compañeros que, desde Soria, Palencia o Ávila, habían sido citados a una jornada de formación. Tomamos unas copas por el centro, echamos muchas risas y nos retiramos a nuestro hotel de la Avenida de América, cerca de Ifema.

Unas sirenas me despertaron pero quise normalizarlas porque estaba en Madrid. En mi ciudad de provincias, cuando oímos una sirena aún volvemos la cabeza y nos preguntamos dónde irá o a por quién.

Me asomé a la ventana y vi varios coches fúnebres en dirección a Ifema, también quise normalizarlos hasta que me percaté de que las ambulancias iban intercaladas entre ellos. En ese momento pensé que algo había sucedido y puse la tele. Vi aquello, cambié de canal pensando que era una película, pero eran las noticias. Bajé corriendo, por las escaleras, aún no sé por qué y, en la entrada del comedor, encontré a mis compañeros junto a un montón de gente, cuyos rostros de preocupación y nerviosismo auguraban el mayor atentado terrorista en suelo patrio, pero la confusión y la temprana hora hacían que no fuésemos conscientes de su magnitud. Salimos y parecía como cuando das un zapatazo cerca de un hormiguero, la gente corría desconfiada sin saber muy bien adónde.

Decidimos acudir en taxi al lugar de la formación, a 15 minutos del hotel. Nadie hablaba, excepto el de Soria que, tomando las riendas, dio la dirección al taxista que no nos cobró. Cuando llegamos y vimos al resto de compañeros, nos abrazamos, como dando el pésame por estar allí aquel jueves de marzo.

Esperamos a que llegaran los formadores.

Nunca lo hicieron, eran dos de los 193 muertos que hubo aquel día, murieron en una de las cuatro explosiones, en Atocha, dijeron después. Todo era desconcierto y tan solo queríamos volver a casa pero no nos dejaron. Después más caos, conspiracionismo sin piedad. Mientras las víctimas aún permanecían en la morgue improvisada de Ifema, los dirigentes tiraban la pelota de la culpa a unos o a otros según su conveniencia.

Ese día, ese jueves hace ya veinte años, despidieron a mi jefe, no importaba lo que había pasado, había que cumplir un calendario. La misma hoja, la del 11 de marzo del año siguiente, volvió a caer con mi carta de despido. Esa entidad financiera, de cuyo nombre prefiero no acordarme, demostró tener la humanidad y la sensibilidad de un ladrillo. Fue entonces cuando vi por primera vez con otros ojos mi tranquila ciudad, esa donde nunca pasa nada, allí, a 300 kilómetros al suroeste donde viven mi familia, mis amigos y mis seres más queridos, me di cuenta de que era donde quería vivir, hacerme mayor y pasar mis jueves. Mis jueves al sur.