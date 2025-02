Comenta Compartir

La última vez que mi hija y su novio nos visitaron, mantuvimos una conversación muy interesante sobre la IA, es decir, la inteligencia artificial. Pablo, ... me decía que raro era el día que no la utilizaba para realizar cuadros sinópticos o de contenido. Es consultor en una de las multinacionales más importantes del mundo. Me habló de un creador de contenido llamado ChatGPT, para entendernos mejor, el hermano avanzado de los Alexa, Siri, Google Assistant…

Como soy curioso de estos temas, no tardé en bajarme el enlace, comencé a interactuar y a preguntarle sobre algunas materias. Me comentó que funciona mejor haciéndole las preguntas en inglés y que también dibuja. Ya me avisó que aún se encuentra en modo experimental, que dentro de poco será de pago, aun así, ya lleva cuatro versiones. Reconozco que me dio miedo, aquello contestaba a una velocidad de vértigo y no eran respuestas precocinadas. ChatGPT aprende de tus preguntas y te ofrece incluso respuestas alternativas si se las pides. Pensé por minutos que ChatGPT podría acabar con millones de empleos, sobre todo, los más cualificados y mejor pagados, pero también desarrolladores o escritores, matemáticos, oficinistas, ingenieros, abogados, profesionales de diseño web, estarían entre las profesiones más expuestas. ¡Hasta los periodistas! Aunque las herramientas de IA pueden ayudar a los periodistas en tareas como la recopilación y análisis de datos, y en la producción de contenido automatizado como informes de ganancias empresariales o resultados deportivos, el periodismo requiere de una comprensión más profunda del contexto, la cultura y la política, habilidades de comunicación y empatía. Además, el periodismo también tiene una responsabilidad ética de proporcionar información precisa y equilibrada, y una perspectiva crítica sobre los hechos y los temas importantes. Los periodistas deben equilibrar su enfoque en la eficiencia y la velocidad de producción de noticias con la calidad y la precisión, y esto sigue siendo un desafío para la automatización. En resumen, la tecnología puede mejorar la eficiencia y la productividad en el periodismo, pero no puede reemplazar la perspicacia humana, la creatividad y la responsabilidad ética que los periodistas aportan a su trabajo. No sé si os quedáis tranquilos, pero los tres párrafos anteriores acaban de ser escritos por la máquina. Elude los controles anti-plagio, y si le pides otra versión, te la da instantánea, absolutamente distinta y razonada. La primera vez que vi Robocop me reí por lo pueril y ficticio de su guion: un androide que tomaba sus propias decisiones pensaba, razonaba y ejecutaba, tan solo le faltaba tener sentimientos, aunque estudiaba para imitarlos. Ya es una realidad y parece ser que ese momento ha llegado. Ya no me río. Va muy rápido y han pedido una moratoria de seis meses. Hemos emprendido un viaje hacia la deshumanización que cada día me invita más a leer, a escribir, a mirar un cuadro o un paisaje, a disfrutar de lo artesano entregándome al placer hedonista de la autenticidad. Debe ser que me hago mayor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión