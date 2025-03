¿A que no hay huevos?

Desde que era un crío me ha llamado mucho la atención esos desayunos monumentales que se marcaban en Estados Unidos y que podíamos ver en ... películas desde un clásico western hasta en 'Pretty woman'. No se conforman con uno sino que se embuchan dos o tres, revueltos, fritos o benedictine.

Pues bien, resulta que en el país de Donald (el pato y Trump) la gripe aviar campa a sus anchas y ha dejado a las gallinas más secas que el ojo de Inés y la escasez de huevos es latente, omnipresente, potente e incontinente. Dado que resulta que las granjas avícolas dependen del Departamento de agricultura y esos para Donald (Trump, no el pato) son funcionarios de chichinabo, va y pregunta al único Kennedy descerebrado, es decir, Robert F. Kennedy Jr., secretario de estado de Salud de EE UU, antivacunas de libro y partidario del contagio masivo de las aves para seleccionar las inmunes, reproducirlas y obtener la inmunidad de rebaño.

El caso es que, mientras tanto, el «breakfast» en América es triste y anodino sin su ingrediente estrella, ahora resulta que quieren comernos los huevos a los europeos, bueno a los procedentes de las gallinas europeas, que hay mucho lector malpensado. Esto puede llevarnos a una crisis alimentaria en Europa pues al querer obligarnos a que le exportemos, nuestras empresas avícolas, han visto el momento de la gallina de los huevos de oro y a ese precio lo están cobrando. En nuestro país una docena de huevos hoy está a 2,60 euros o lo que es lo mismo un aumento del 40% en lo que va de año, mientras en «yuesei» están a 4,77 dólares.

En España, donde la burocracia nos fascina, han decidido en plena crisis ovípara, obligar al registro de toda gallina ponedora, incluidas las caseras para autoconsumo y hasta los «pitu caleya» astures, que campan a sus anchas por los caminos del principado comiendo lo que pillan. Todas deben estar debidamente registradas y, aunque el decreto no habla de sanciones, la Ley de Sanidad Animal, prevé multas desde 600 a 3.000 euros, yo no digo nada, pero ya pueden ponerse a contratar agentes del Seprona para controlarlas.

Siguiendo con la falta de huevos, me fijo en como los gobiernos representados por Pedro Sánchez y Giorgia Meloni no tienen huevos a llamar a las cosas por su nombre y huyen de la palabra rearme para hablar de «tecnología de doble uso», todo ello para contentar a sus compañeros de viaje y socios de gobierno que no ven con buenos ojos invertir en armas en lugar de hospitales.

En fin, a ver cómo acaba este tema y, pasando a otro pero sin olvidar los huevos, o la falta de ellos, recordaros que las pasadas semanas, cuando no paraba de llover, no había huevos a salir de casa. Parecía que estábamos haciendo oposiciones a vascos, o algo así.

Dicen que se rompió hasta el puente romano de Talavera, aunque no fuera del todo romano y se rompiera solo un trozo. Mientras no se rompa el puente de la Constitución de diciembre…