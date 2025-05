Guerra y los pelos

Corría el año 2015, cuando una de mis cuñadas, me dijo que iba a tomar un café con Felipe González. Al ver mi cara del ... color verde de la envidia no tardó en consolarme prometiéndome que yo también asistiría a la cita.

Al final, González se excusó, el café nunca nos lo sirvieron y la reunión no se celebró, pero viendo el cariz de los últimos acontecimientos, me alegro de que así fuera.

Para mí, por aquel entonces, aquel señor de pelo blanco y aficionado a los bonsáis era un tótem al que rendía mi admiración. Después llegaron los consejos de administración de Gas Natural, sus amistades con magnates mejicanos y sus negocios de consulting que le blindaron y doraron la jubilación.

Alfonso Guerra, su eterno compañero-enemigo, con cincuenta años de gresca entrambos a sus espaldas, gozó de mi simpatía hasta que saltó el escándalo de su hermano. Ahí comenzó su desencuentro con Felipe y, aunque continua en activo en la política, viene pasando desapercibido porque jugando al escondite nadie se mete contigo.

Ahora les ha unido la misión de criticar a Sánchez y soliviantar al gentío en su contra, el ruido y la polémica siempre les funciona y Felipe, después de años de incomunicación y desencuentros, ha vuelto a encontrar el brazo que levantaba su mano en la ventana de Palace tras ganar la elecciones del año 1982.

Bastante más de media España (entre los que me incluyo) está en contra de esa «presunta Ley de amnistía» que parece fraguarse en la más oscura de las catacumbas, aunque eso no sea óbice para emprender una acción de acoso y derribo hacia el líder del partido en el que militas.

Aquí aparecen dos varas de medir la libertad de expresión, la que se utiliza para el militante de a pie, que queda automáticamente desligado del partido y la que consiente a barones y «pollaviejas» de la política a los que solamente se les da un toque.

El caso es que en medio de todo este embrollo el señor Guerra arremete contra la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz trivializándola «entre una peluquería y otra» y creyéndose que ha hecho un comentario ingenioso cuando no pasa de ser un eructo machista de un octogenario que ha pasado en el imaginario de ocurrente a patético.

Han sido líderes de un partido progresista pero ahora, con la edad, en lugar de volverse más sabios, retroceden a sus antípodas ideológicas y deberían, al menos, ser más discretos, darse cuenta de que algo no ha funcionado en sus convicciones basales y retirarse sin tanto jaleo siendo conscientes de que su momento ya ha pasado.

Acabo de regresar de la peluquería a la que voy una vez al mes (no vaya a ser que alguien me diga algo y me saquen cantares) y he pensado que a lo mejor a mi cuñada, que está apurando sus vacaciones, le apetece un café pero, si acaso, con algún amigo.