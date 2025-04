El grosor de la piel

Comenta Compartir

Hace unos años, mi mujer y yo paseábamos por el paseo marítimo de la playa de San Lorenzo en Gijón, detrás de tres señoras que, ... para ser del norte, hablaban bastante alto. No solemos fisgar en las conversaciones de otros, pero su conversación invadía nuestro perímetro de intimidad y no pudimos más que escucharlas. Resulta que le estaban «cortando un traje» a una cuarta, indefensa por ausente, a la que acusaban de tener una piel gorda, como de Castilla. Aquello no dio para más, pero la comparación comenzó a formar parte de esa especie de acervo y coletillas que suelo utilizar para expresarme.

Piel gorda, como de Castilla. A veces pienso que ojalá pudieran venderla en perfumerías y tiendas de cosmética, para que pudiéramos usarla a modo de escudo protector contra las invasiones de nuestro espacio vital y me viene a la memoria una entrevista que Pablo Motos hizo en su programa a Alfonso Guerra. Últimamente, las viejas momias de la historia reciente de Españistán, esto es Aznar, Guerra, González, Aguirre, Leguina y demás figurantes del thriller político actual, en lugar de quedarse en casa calentitos al brasero, sacan a paseo sus lenguas buscando su titular y su minuto de gloria olvidada. Guerra, en aquella entrevista, se lamentaba y se compadecía de los humoristas porque ya no podían hacer chistes de enanos, de gangosos, de maricones y de todo mientras el presentador asentía apostillando: de todo. Al final todo esto habría quedado en una conversación de cuñados, de señoros de bar pero el señor Motos se erigió como defensor de la libertad de expresión dentro del humor, aunque él mismo sea incapaz de soportar broma alguna sobre su estatura. Estos señores deben de tener el cuello doblado, como una alcayata, de tanto mirarse el ombligo e ignoran que esos chistes no han sido prohibidos, simplemente, es que hemos progresado desde hace 40 años y los chistes homófobos ya no hacen gracia. Sí se pueden hacer esos chistes señor Guerra, pero regresarían, como atados a una goma, para estrellarse en su boca y dejarle sin dientes, aunque usted contando sus gracias y desgracias tendría para escribir varios tomos enciclopédicos. ¡Y pensar que un día le admiré! Hoy me da tanta vergüenza reconocerlo como confesar que vi algunas películas de Pajares y Esteso. A veces me acuerdo del Borbón diciéndole a Hugo Chavez el icónico «¿por qué no te callas?» y pienso el bien que le hubiera hecho a Don Alfonso permanecer en silencio, porque como dice un proverbio chino, cuando logras escuchar el silencio comienzas a aprender el idioma del alma. También recuerdo a Motos riéndose a carcajadas del aspecto de Fernando Simón, aunque él, para mi gusto, estaría mucho más favorecido si saliese con un burka. Ofenderse por todo es tener la piel fina, así es que esta pareja debe de ser del agrado de aquellas tres señoras, que lucían sus perlas, en el incomparable marco de la playa de San Lorenzo.

