Han pasado casi dos semanas desde la última vez que fuimos a votar y a muchas personas aún les tiemblan las rodillas por los resultados ... arrojados en esa consulta.

La dispersión de la izquierda, ante el voto disciplinado y madrugador de las derechas, no ha hecho más que propiciar el auge de partidos de extremaderecha que han conseguido romper los cordones sanitarios impuestos en países como Francia, Austria o Alemania y gobernar en, al menos, cinco de ellos.

El voto del descontento lo llaman, aunque los descontentos somos todos, los que han votado a la ultraderecha y los que no, entre todos hemos ablandado la aparición de un personaje como Alvise que, a base de tuits e idolatrar a Bukele, que ha convertido El Salvador en una macrocárcel, ha conseguido los mismos escaños que Sumar o Podemos.

Lo peor es que lo estamos empezando a digerir, a normalizar, pero no ahora sino desde el año 2013, cuando el ministro Wert hizo una ley que torpedeaba el sistema educativo en aras a una concepción turboliberal de la sociedad. Ahí empezamos a claudicar, a renunciar a conquistas sociales. Malos tiempos para el humanismo y la fraternidad en Europa, aunque aquí, en casa, no es que vayamos mejor sino todo lo contrario.

Cuando, a pesar de los cielos azules que ahora disfrutamos, el entorno se vuelve gris, intento distraer ese tono pensando en genios y ahora recuerdo a Chaplin en su obra maestra: 'El gran dictador' y, más concretamente, en su discurso final.

Un tipo que, nada más comenzar la II Guerra Mundial, tiene los arrestos de hacer esa película que satirizaba a Hitler y a su doctrina, ese genio que decía en el discurso final de la película que no quería ser emperador porque no era su oficio pero, al tiempo, pedía dulzura y bondad, ciencia y progreso, razón y bonhomía frente al odio.

Esa imaginaria foto sepia, con Salvini y Meloni en Italia, Orbán en Hungría, Abascal, Ayuso y ahora Alvise, la triple A en España, Geert Wilders en Holanda, André Ventura en Portugal, Le Pen en Francia y el revelado sigue creciendo hasta el punto de que, ni siquiera un genio como Chaplin, sería capaz de caricaturizar esa familia Monster que se dispersa por la vieja Europa para hacerla aún más vieja.

Si a mí me dio pereza ir a votar, a ejercer ese sagrado derecho, no quiero ni pensar, si me pongo en la piel de jóvenes, apolíticos por rechazo, que no lo ven como un derecho y menos aún sagrado. La culpa no es de ellos, eso es viejuno y rancio, no vale llevarlos al desencanto y después recriminarles.

Como decía Chaplin en ese alegato final luchemos por un mundo nuevo, digno y noble que garantice a los hombres un trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad, ignoro si eso sería la fórmula magistral de la felicidad, pero al menos sería un jarabe contra tanta bilis derramada.