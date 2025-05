La escopeta nacional

Pues por aquí anduve el sábado, magníficamente entretenido en la ciudad donde, últimamente, pasan algunas cosas. Al mediodía tuve un entrañable evento, con comida campestre ... y de amigos con ganas de verse, por la noche con otro grupo, una cena en un elegante restaurante que no conocíamos ninguna de las tres parejas comensales. Ambas citas fueron magníficas y aparte de alimentar estómagos también hicimos lo propio con el corazón.

Pero los que de verdad se lo pasaron de miedo fueron los asistentes a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La boda se celebró en la iglesia de San Francisco de Borja, un templo neobarroco del barrio de Salamanca construido en los años 40 del pasado siglo, en plena hambruna de posguerra, cuando no había dinero para comer y había que pedir ayuda pero sobraba para construir templos, curiosamente, en cuyo claustro cayó el coche de Carrero Blanco.

Pero vamos a los fastos del enlace matrimonial. De entrada ha habido mucho ofendido entre la gente que no ha sido invitada, porque según dicen los entendidos, no eres nadie si no vas a esa boda. La novia, sobrina-nieta del Borbón de Abu Dabi y dos Sicilias, es veintidós años más joven que el alcalde, que hizo de la boda un seudo acto oficial, no en vano, en su solapa lucía un pin de alcaldía de Madrid.

No había alfombra roja, pero sí hubo desfile que, inapelablemente, recordaba a la boda de la hija de Aznar, cuyas fotos han servido de portadas para ilustrar tantos casos de tribunales.

Había más Cayetanos que en un concierto de Taburete.

Desfilaron el Borbón y su reina, sus hijas y nietos, el vigoréxico Aznar y señora, la lideresa Aguirre con su conde, un collar de tres vueltas de su madre que se turnan las hermanas y su floripondio, pero falló machito Rubiales, que aunque invitado, tenía otros compromisos que atender.

El alboroto se multiplicó cuando llegó Lady Madrid (Ayuso) acompañada del brazo de su segundo espada Alfonso Serrano, no de su novio, que también tenía compromisos que atender. Y hubo baile. En todas las bodas que se precien los novios bailan un vals, un servidor es un auténtico pato bailando y pasé más nervios cuando me tocó hacerlo que durante el resto de la ceremonia y la previa, pero lo de esta pareja no tuvo parangón. Es como si careciesen de articulaciones y algunos usuarios de X decían que no era Almeida sino C·3-PO haciendo, de paso, un guiño al mote del edil.

Pero mi héroe favorito, Pipe, o para los que no tengáis tanta confianza Felipe Juan Froilán…

vino de empalmada, saludó, comió y bebió, echó algún baile y se fue de nuevo de fiesta, ya que al día siguiente, le vieron salir de un after sobre las once de la mañana, aunque entra dentro de lo normal, lo raro sería verle salir del trabajo. Me consta que les gustan mucho la fruta y las coca colas, aunque ignoro el menú para poderlo contar.