Lo de ahora… no lo entiendo

Expectación, venganza, rabia, injusticia, complot… surrealismo. Lo de la semana pasada no se me irá de la cabeza en mucho tiempo. Hablo de la votación de los tres decretos que se presentaron la semana pasada y que se conocía por 'decreto ómnibus', una suerte de ... supositorio político, un tres en uno, un «lo tomas o lo dejas» que fue troceado para demostrarle a una miembra del gobierno cómo el macho alfa in pectore de un partido de la oposición sigue teniendo poder en la sombra y sigue mandando mucho.

Daba igual que el decreto negado afectara a parados con poca probabilidad de encontrar empleo, a madres lactantes o a curas orondos, había que fastidiar a Yoli por encima de la campana gorda y si era necesario alinearse con las derechas, se hacía. Y se hizo. Todo el mundo pendiente de los indepes derechones de Junts, imprevisibles y en busca del oportunismo y la gloria sobrevenida, pasaron, trincaron al más puro estilo de su amado líder Jordi 3% y ni siquiera votaron. Pero ahí estaban ellas, Ione, Irene y las otras Unidas, que se pasaron por los pololos a los parados para demostrar músculo al Gobierno representado por su anterior compañera, la historia les rendirá cuentas y las sonrisas de ambas tras la votación tornará en la última boqueá del pez fuera del agua. Al final el ómnibus llegó, abollado pero llegó. Y esto que está pasando ¿cómo se llama? Yo no lo sé, pero nunca ha habido tanto desafecto a la política. El personal se pregunta ¿para esto os hemos elegido? Ya nadie se fía de ellos pero tampoco de quién lo cuenta porque la desinformación genera desafección. Al final, cada día tiene el mismo guion informativo: las guerras exteriores, la crisis de Catalunya, alguna bronca política, los enormes beneficios de algunas empresas, Ayuso, algún desastre climático, ¡ah! y el fútbol y esto se repite hace años dejando al gentío colmado de hastío, encorchamiento, estupor y pasmo. Cuando era joven y durante el tardofranquismo, estudié a Voltaire. Me imaginaba vivir esa época, me brillaban los ojos de emoción, era admirable que alguien, en aquel tiempo, pensara así. Realmente creéis que ¿algún joven ahora conoce a Voltaire o algún viejo a Ibai Llanos? Esto no es culpa de ningún gobierno, no es más que el eterno choque generacional. Cuando hace 13 años surgió de manera espontánea el movimiento 15-M, la indignación era el hilo conductor, la brea y amalgama de aquellos grupos que yo veía con asombro y, en cierto modo, esperanza en que algo estaba cambiando. Después, un partido nuevo se autoerigió como albacea de aquel movimiento, muchos se desvincularon pero, tras el paso inexorable del tiempo, un par de lustros, vemos cómo se han convertido en la tan criticada casta y cómo son capaces de votar en contra de los intereses de sus propias bases. Empiezo a necesitar que alguien ponga nombre a «esto» que estamos viviendo, porque no lo entiendo. Y no te olvides de Ucrania… ni de Gaza.

