Dos programas, dos Españas

A principios del mes pasado comenzó a emitirse en TVE un programa de entretenimiento en lo que llaman la franja horaria del 'prime time'. Antes ... de su estreno, ya se oían voces desde la caverna alertando del alto coste que la cadena estatal habría desembolsado por el cache del fichaje estrella David Broncano. Mi hijo y yo le seguíamos hace tiempo aunque de manera esporádica cuando era un canal, algo 'underground', que exigía el esfuerzo de buscarlo por YouTube o por cable, se trataba del programa 'La Resistencia', fresco, distinto, gamberro y algo canalla, donde a todos los entrevistados se le formulan tres preguntas obligatorias: cuánto dinero tienen en el banco, cuántas relaciones sexuales han tenido el último mes y si se consideran más machistas o racistas.

Ahora sigue la misma línea, con la diferencia de que el público interactúa mucho más y la audiencia es muy superior a lo visto anteriormente, tanto que desbanca a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que ha perdido su hegemónico liderazgo forjado año tras año. Se han convertido en competencia feroz pero no solamente a la hora de arañarse unas décimas de audiencia sino también en lo político. Broncano, con un perfil más desinhibido, moderno y progresista choca frontalmente con Pablo Motos, con un modelo ligero y divertido pero desgastado por la presión del liderazgo y también preso de sus comentarios y actitudes machistas, a veces misóginas. Es evidente el sesgo político de Atresmedia tanto en informativos como en entretenimiento así como la, cada día más evidente, falta de parcialidad de la cadena estatal, siempre tendida al sol que más calienta.

Broncano, a pesar del gamberreo, busca más la crítica social y política, abordando temas de actualidad y promoviendo el debate entre los espectadores, tiende a ser más serio y reflexivo, invitando a expertos y activistas para discutir problemáticas relevantes, intenta generar debate y reflexión sobre problemáticas actuales, a menudo desde una perspectiva de humor. Mientras 'El Hormiguero' puede ser visto como un vehículo para la difusión de la cultura popular y la normalización de figuras políticas en un contexto más ligero, 'La Revuelta' se percibe como un espacio de resistencia y crítica social. Ambos programas, aunque diferentes en su enfoque, reflejan la dualidad del panorama mediático y cómo éste puede influir en la percepción política del público.

Es curioso que cuando estás con un grupo de gente, más o menos numeroso y más que menos culto y leído, casi todos afirman no ver la tele, sin embargo, cuando las conversaciones se calientan todos opinan sobre los programas más vistos y los presentadores más de moda en cada momento. Quizás, lo más improcedente sea hablar de política con un grupo de amigos, que aunque sean de la misma cuerda, a veces la opiniones se enconan y difieren y, además, las más básicas normas de educación recomiendan no sacar estos temas en reuniones so pena de caer en la ruina del evento.

Y ahora que lo pienso: ¿será procedente sacar esto en un artículo de opinión?