Después del recuento de la tropa y de que todos los miembros del regimiento (incluidos los vehículos) estuviesen formados, un oficial, normalmente un teniente, comenzaba ... su discurso con la efemérides, diciendo las palabras del título de hoy. No tengo intención de aburriros con historias de la mili, pero inevitablemente me he acordado de ella.

La verdad que es interesante descubrir qué pasó en esta misma fecha en tiempos anteriores, es un ejercicio que realizo a veces, aunque en la vida, siempre es mejor mirar hacia adelante. Podemos afirmar que hoy es un día muy intenso en lo concerniente a efemérides pero la más hermosa, sin duda, es una fiesta que se llama Hanami, durante la cual, en el país del sol naciente, la muchedumbre oriental acude en masa a los parques para poder observar la belleza de los miles de cerezos ornamentales. Festejarían su cumpleaños gente grande como la duquesa de Alba, Tete Montoliú y Amancio Ortega, Julio Llamazares y Vargas Llosa, la bella Amaia Salamanca y Lady Gaga y tantos y tantos anónimos, pero no por ello menos importantes, que, ocultos entre el gentío y aunque no tenga el placer de conocerlos, son felicitados desde esta humilde tribuna. En tal día como hoy, en 1844 Isabel II «la de los tristes destinos», fundó la Guardia Civil. En 1856 en Inglaterra se realizó la última ejecución pública, aunque no así en sus territorios invadidos en los que sus ciudadanos de segunda no merecían tal privilegio. En 1933 el parlamento confiere poderes dictatoriales a Hitler, el cual lo primero que hizo fue disolver el Reichstag para ampliar los escaños y que cupiesen más diputados nazis. Seis años más tarde, en 1939 el general golpista Francisco Franco conquista Madrid y cuatro días después terminaría la Guerra Civil española. Pues sí que es intenso este día, cada una de estas fechas son dignas de desarrollarse por separado y darían páginas y páginas de escritura y sesudas afirmaciones, podría ser un interesantísimo filón de artículos, aunque nada original, porque ya tenemos a la gran Nieves Concostrina que, desde hace tiempo, utiliza esta argucia de manera magistral. Volvemos al lío y al 28 de marzo de 1942, triste fecha, en la que la barbarie, el fanatismo, la incultura y la sinrazón nos privó de uno de los mejores poetas de nuestro país: Miguel Hernández, lo dejaron morir de tifus y tuberculosis en una cárcel de Alicante. Curiosamente, este mismo día, nos dejó también Virginia Wolf, Eisenhower y el viejo Chagall. Parece que la balanza se inclina hacia lo malo, aunque seguro que en el anonimato que cité en párrafos superiores habrá historias preciosas y dignas de ser plasmadas en el papel, fórmula esta, la de la prensa en papel, cada vez más difícil de conseguir ante la desaparición de kioscos y el ascenso de las lecturas en periódicos digitales. Pero eso será para otro día. ¡Acabo de acordarme! tal día como hoy es Jueves Santo y, en la ciudad donde nunca pasa nada, un día grande.

