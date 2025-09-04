Desolación

Después de este breve descanso estival vuelvo a incorporarme a las disciplinas y a intentar volver a las rutinas que, si bien no te hacen ... feliz, te hacen llevar una vida más ordenada y lógica. Al menos para Marie Kondo. Pues bien, aquí me tenéis dispuesto a «daros la turra» desde este rincón donde generosamente se me permite expresar mi opinión, que no pretende ser más que eso, una mera visión de lo que yo interpreto sobre un tema.

El caso es que, si echamos un pelín la vista atrás, no será necesario hacer un gran esfuerzo de memoria para recordar los rigores de este verano que seguimos padeciendo. Un poco más atrás, recordemos cómo en época electoral, algunos partidos no sólo negaban el cambio climático sino que se mofaban del mismo. Hace poco leí que recordaremos este verano como «el más frío» de los que nos quedan por vivir. Ignoro el rigor científico de esta afirmación del profesor Paul Ullrich de una Universidad del sur de California pero las temperaturas que hasta ahora hemos experimentado serán distintas a las que vivan nuestros hijos.

Evidentemente, esto afecta a la salud y más de 2100 muertes por calor lo atestiguan, pero también incide en la búsqueda de refugios climáticos que hacen que territorios como Asturias se vuelvan impracticables para el veraneo por colapso turístico y que los usuarios busquen otros destinos más amables y habitables con el consiguiente perjuicio económico para un país que vive de ese sector. Para calentar más aún el ambiente hemos tenido y aún tenemos incendios. Más de 400.000 hectáreas se han calcinado, un 20% por la acción directa de la mano del hombre, acelerados por las temperaturas, vientos y deficiente gestión de estos riesgos. Más del 70 % de los montes españoles no tienen planes de ordenación. Esto genera paisajes homogéneos, jóvenes y poco diversos, muy endebles contra los incendios.

Los incendios hay que apagarlos en invierno, manteniendo los bosques limpios, con dotaciones suficientes para bomberos, UME, guardería forestal y servicios auxiliares, planificando y gestionando, no recortando esos medios y subvencionando los toros por pagarés políticos, no se pueden cambiar bomberos por toreros. Por eso, los incendios también se apagan cuando votamos, haciéndolo a partidos que no niegan ni el cambio climático ni las dotaciones esenciales que acabo de mencionar, que legislan en contra de poder construir en terrenos quemados, de los intereses madereros o cinegéticos.

Elegir personas que sepan gestionar, «solucionadores» a los que las crisis y catástrofes no les pillen de vacaciones, ilocalizables, apagados, fuera de cobertura o sobrepasados por los acontecimientos. España ha ardido por los cuatro costados afectando a Patrimonios de la Humanidad como la Mezquita de Córdoba o las Médulas, Tarifa o (de nuevo) la Sierra de la Culebra en Zamora, León, Ourense, Las Hurdes, Trasierra, Ávila... Si a la desertificación natural y el abandono del campo que está sufriendo la península le sumamos la devastación por acción del fuego y por omisión o inacción de gestión, pues eso..., apañaditos estamos.