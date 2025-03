Cumbre borrascosa

Abriendo la semana me encuentro con que en el Senado, en la Cámara Alta, la que representa a los ciudadanos y los territorios, se celebra ... una cumbre iberoamericana, exactamente la VI Cumbre Transatlántica –organizada por la Red Política de Valores– un evento marcado por una ideología ultracatólica y radical.

¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué prestamos la sede de uno de los tres poderes del Estado a nadie y menos aún a gente contraria a la democracia?

El Senado es la sede del poder legislativo de la nación y en ella se han reunido una serie de personajes ultras para hablar de sus cosas. Los personajes que se han reunido son los segundos espadas de Milei, Orbán, Meloni, Abascal y Mayor Oreja, todos ellos presididos por el chileno Kast –líder de la derecha dura del país– admirador de Pinochet.

Mayor Oreja, como anfitrión, y Kast han sido los encargados de abrir el acto. Oreja ha comparado el Derecho al aborto con la esclavitud ya que llegó a ser una moda dominante, según ha expresado. El chileno Kast habló del miedo que ellos infunden porque sabemos que son irreductibles. Se ensalzó a Trump, se comparó la «moda» de abortar con la esclavitud y se negó la teoría de la evolución. Por su parte, Garriga, de Vox, habla del gobierno que fomenta la llegada de inmigrantes, la cultura de la muerte y no se cuantas gilipolleces más que me crean un ardor de estómago insoportable.

¿Pero por qué aquí? ¿Por qué en el Senado? Porque los votos del PP+Vox así lo han decidido. Esta asociación se reúne periódicamente, cosa que no me parece ni bien ni mal, concretamente me la trae al pairo, pero que alquilen Vistalegre, Madrid Arena o la Joy Eslava, si es que aún existe, y, una vez allí, se echen piropos, divaguen sobre sus teorías conspiranoicas o se pongan nostálgicos con pajarracos o relicarios varios, pero en el Senado no.

Asiste una diputada de Uganda que defiende la pena de muerte para homosexuales o un keniata, más benévolo, que tan solo pide su castración química.

No me preocupa el contenido mientras retrógrados del corte del exministro de Aznar suelte perlas como «entre los científicos, están ganando los que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución», ahora resulta que es creacionista, o sea, que la diferencia entre él y un talibán es el turbante, lo que me preocupa es el continente, el lugar elegido para la fanfarria, la casa donde se aprueban las leyes en mi país con la alfombra roja de las grandes ocasiones desplegada por el principal partido de la oposición.

En suma, es una especie de regreso al pasado que, por desgracia, tanto en Estados Unidos como en la vieja Europa va creando escuela y en nuestras manos está el seguir blanqueando o normalizando estos hechos y actitudes que hacen que ya no sepas hacia dónde mirar si lo que buscas es un mínimo de esperanza en el ser humano.