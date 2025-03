Cine, cine, cine

Ayer, Miércoles de Ceniza recordé el miedo que, de pequeño, nos imponían al ungir en nuestra frente una cruz de ceniza mientras un sacerdote mascullaba « ... polvo eres y en polvo te convertirás», recordándonos, por si alguien se había despistado, que nuestra muerte es una realidad, más o menos cercana.

Con ese rito comenzaba la Cuaresma, que dura cuarenta días sin contar los domingos, ya que todos los domingos se consideran Pascua, o sea, empezó ayer y terminará el Jueves Santo, día 28 de marzo. Época triste, de ayuno, abstinencia y oración que se ha ido perdiendo con los tiempos, pero que en un principio era bastante similar al Ramadán.

Pero no quiero hablaros del «Mysterii Paschalis» sino de algo mucho más mundano, más carnavalesco y canalla como son los premios Goya. Dado que el tiempo no nos ha acompañado en los fastos a Don Carnal, la mantita, la tele y el sofá han sido nuestros mejores aliados y ahí hemos podido disfrutar de la 38 edición de estos premios.

Curiosamente esta vez, sin que sirva de precedente, no ha habido polémicas destacables, excepto el lamentable, infortunado e ignorante comentario del «bocachanclas» de turno que se presentó con un esmoquin blanco (que por el tamaño debió de ser de su primera comunión) y largó que los «señoritos productores del cine español piden subvenciones al estado para rodar la enésima película sobre Franco… que no interesa a nadie». Pedro Almodóvar tuvo a bien recordarle que un préstamo del ICO hay que devolverlo y que la inversión del estado es rentable.

Eso sí, es la primera vez que un facha va a una ceremonia donde tiene que escuchar a alguien hablar sobre el cambio climático, sobre los derechos trans, sobre el genocidio de Gaza o a toda una profesión que se posiciona contra el abuso sexual, vamos todo lo que él detesta.

Pudimos ver cómo 'La sociedad de la nieve' se llevó 13 estatuas, una película tremendista pero sensible y tiernamente intimista. Particularmente a mi me impactó más '20.000 especies de abejas', yo haría de su visionado algo curricular en los institutos, pero para gustos están los colores y el jurado de la Academia de cine está mucho más preparado para emitir ese tipo de afirmación.

No hace mucho, justo cuando íbamos camino del único cine existente en una población 96.117 habitantes, nos cruzamos con un viejo conocido. Al decirle dónde íbamos, su cara de extrañeza casi se vuelve de incredulidad, no lo concebía: «¿Y encima española?»

Bueno, los hay que son más de toros, de caballos, de caza y esa maldita dicotomía de cultura de izquierdas cada vez la noto más instalada en la sociedad, salvo honrosas excepciones, que por supuesto, las hay. No obstante, hace poco visité la Filmoteca de Extremadura, vimos una magnifica película finlandesa, la sala estaba a reventar y el gentío que la llenaba tenía, a mi entender, un sesgo determinado.

No he cantado eso de carnaval carnaval… pero he recordado a Aute en cine, cine, cine, más cine por favor.