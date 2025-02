Cañas y barro

Todavía sigo pensando en la enorme fuerza destructiva que la naturaleza, bautizada con el nombre de DANA, asoló Valencia hace más de 20 días. Pienso ... en la naturaleza como un ente, como un ser que sufre, piensa y padece y que, enfadado con el trato que le dispensamos, arremete contra nosotros con su enorme poder. Queremos domarla y desviamos ríos que estorban a un trazado de ferrocarril, a un puente o a una nueva urbanización de viviendas, construimos en antiguas márgenes dormidas y momentáneamente secas pero, los cuatro jinetes, agua, fuego, viento y tierra, nunca duermen, cuando cabalgan juntos su fuerza es inconmensurable y quieren reconquistar el terreno invadido.

Con el alma encogida tras 220 muertos, veo las imágenes de descampados con el lodo ya seco llenos de ramas, cañas y objetos y me acuerdo de la novela de Blasco Ibáñez aunque aquí Tonet y Neleta sean el pueblo y la albufera la región. Por otra parte, haciendo analogía sobre el título de su obra más conocida, vemos como la 'reina de las cañas' afrontó malamente la crisis de Filomena mientras que el 'príncipe del barro' no supo reaccionar ante una lluvia torrencial convertida en tormenta (a)Mazónica, la diferencia son los palmeros de la lideresa junto a los medios de comunicación afines a ella que suavizaron y endulzaron el asunto, sin embargo el alicantino no contaba con esos apoyos y su deslocalización e inacción hicieron lo demás.

Y aquí, como en casi todas las tragedias, después de los villanos llegan los héroes. El movimiento espontáneo de solidaridad que se desató mientras unos echaban las culpas a los otros, fue lo más bonito (si es que hubo algo hermoso) que nos regalaron esos terribles días. Dentro de ese movimiento destacaron los jóvenes, que cepillo en mano y con mochilas llenas de botellas de agua, auxiliaban donde no llegaban los servicios de socorro. Esa mal llamada Generación de Cristal, '«snowflake generation', término empleado contra los no seguidores de Trump y usado como el mayor insulto que se puede propinar, demostró que el apodo es desacertado y que, como ocurrió durante la tragedia del Prestige, están ahí por pura filantropía y porque se lo dicta su conciencia.

Cuando el chapapote invadía nuestra costa, vi aves impregnadas en fuel condenadas a muerte, ahora esperando ver los pájaros de barro, he visto seres humanos muertos sabiendo que muchos podrían seguir entre nosotros con una gestión simplemente eficiente y empática.

Me llevo el ejemplo de nuestra juventud, el brote de solidaridad de todo el país y, sobre todo, la imagen del abrazo que se dieron dos senadores valencianos, uno del PP, Gerard Camps y otro del PSOE, José A. Sagredo, que nos hacen atisbar un destello de unidad, pensar que la desesperación no tiene bandos y que vamos a remar juntos en una misma dirección. Y aunque es bonito soñar, debemos tener siempre la certeza de que los pájaros de barro no vuelan.