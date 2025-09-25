Allá por el siglo III, un tipo con un nombre parecido al mío, Manes, resultó ser el profeta de una corriente o doctrina dualista, mezcla ... de budismo y cristianismo, que basaba todo en el bien y el mal, como fuerzas contrarias y opuestas, no como el ying y el yang chino, que son complementarias. Se trata del maniqueísmo y últimamente lo veo hasta en la publicidad del supermercado.

A riesgo de parecer pesado, traigo aquí a Palestina porque hay que hablar de ello, no me puedo callar y ser cómplice con mi silencio de la barbarie que está cometiendo un estado contra otra otro, no me puedo callar contemplando el 'bienquedismo' de una parte de la población que no termina de ponerse de acuerdo en el término que deﬁne esa acción que, a lo largo de los últimos quince meses, ha esquilmado un territorio y sus gentes, como respuesta desmedida a un atentado que nunca debió haberse cometido. El caso es que si te maniﬁestas en contra de la barbarie, te tildan de pro-palestino y de izquierdas.

Pues debo de serlo, porque no coincido con el ventrílocuo vallisoletano que pone voz a la presidenta madrileña que compara las protestas de la Vuelta con el cerco de Sarajevo, donde murieron miles de personas.

Eso, como poco, es irresponsable, igual que la tibieza del representante de la primera fuerza de la oposición que, como buen gallego, se pone de perﬁl y nunca se sabe si va o viene.

En Estados Unidos asesinan a Charlie Kirk, un activista de ultraderechas palmero de Donald Trump, el cual acusa a los radicales de izquierdas del hecho y anima a la revancha en lugar de la conciliación, de nuevo los buenos y los malos. Después se ha descubierto la simpatía del asesino hacia doctrinas nazis, las mismas que transmitía Kirk, pero el presidente no ha salido a calmar los ánimos y la convulsión sigue en aumento.

Trump, a través de sus redes sociales, ordena sin tapujos a la ﬁscal general «que empiece ya a perseguir a los enemigos del presidente», cosa que es aplaudida por la derecha de aquí, al tiempo que llaman hijoputa a Pedro Sánchez y lo convierten en canción del verano, fomentando igualmente la crispación y la violencia.

Hace dos semanas asistí a un acto que aún me pone los pelos de punta. En la plaza Mayor de Cáceres, un grupo de docentes de algunos centros comprometidos pasaba lista a los 18.500 niños y niñas que no han empezado el curso escolar en Gaza.

Porque están muertos. Eché de menos a la mayoría de los colegios catovis, de renombre y ringorrango y no pude evitar el maniqueísmo. Sí pude ver cómo enseñantes, con más de 30 años pasando lista, bajaban temblado tras haber leído un fragmento de ese pesado y tétrico dossier, cautivos de impotencia y emoción.

Aquí somos incapaces de ponerle nombre a lo de Gaza. Llamémosle barbarie, actos impropios, genocidio, pero paremos de una vez esta masacre injustiﬁcada.