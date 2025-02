Paseando hace unos días por Cánovas nos paró un voluntario de la Plataforma No a la Mina. Muy educadamente llamó nuestra atención y nos pidió permiso para informarnos sobre la convocatoria a una manifestación en contra de la mina el próximo domingo, el 10 de ... noviembre. Mi posición respecto a la mina es rotundamente en contra, fundamentalmente, por su cercanía al núcleo urbano, su riesgo de contaminar el acuífero del Calerizo, el consumo desmesurado de agua en una ciudad sin río, el gigantesco vertedero de residuos que generaría, la ausencia de fábricas que aprovecharan ese hidróxido de litio, los escasos puestos de trabajo que generaría, la consideración de zona de sacrificio… y así podría seguir un rato, esgrimiendo argumentos en contra aunque el primero y principal fuese la proximidad. Entiendo el valor estratégico del material y no rechazaría la mina en mitad de la nada, pero no ahí.

Le mostré mi escepticismo, mi falta de convencimiento ante una lucha encomiable pero estéril, perdida de antemano por la labor de zapa que el poderoso 'lobby' contratado por los australianos hace su efecto en Bruselas, así mismo por considerar que, como decía mi abuela, «el cordero ya está muerto» y todo está orquestado, atado y bien atado pero, en ese momento, el voluntario me devolvió la fe al comentarme que la semana que viene se vota la declaración de interés estratégico y que en Europa se tiene muy en cuenta al ciudadano, no como aquí , donde los movimientos ciudadanos exigen conocer el proyecto de algo que se quiere construir a las puertas de sus casas y les dan un tocho de 8.000 páginas de las cuales la mitad están vacías porque el contenido es considerado confidencial.

La inacción de las administraciones tanto regional como local son de escándalo, como mucho, se atreven a decir «yo no he sido, yo no he sido…», tónica habitual y banda sonora del consistorio. Varios varapalos han sufrido los australianos al denegar la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) el millón de metros cúbicos que les pide la minera al año, el ajuste del presupuesto (antes de empezar) que necesitan implementar debido a las bajadas del precio del litio y el replanteamiento sobre el coche eléctrico a nivel mundial, problemas financieros y de estabilidad desde el inicio.

Siempre me he quejado de la herencia que vamos a dejar a las siguientes generaciones por la destrucción del estado de bienestar, pero cuando veo mi tierra, con su nuclear a punto de caducar, sus campos inundados por pantanos y placas solares, exportando energía para que funcionen unas fábricas que aquí no tenemos y nos piden ser nuevamente «zona de sacrificio» para que esas empresas, con domicilios fiscales lejos de mi casa, se lucren, tengo que decir NO y manifestarme el día 10, salir en la foto y decirle a Europa que no queremos la mina. Tenemos que ser muchos y demostrar qué es lo que nos importa.

Toca luchar por nuestra salud, nuestro ecosistema, nuestro legado. Porque somos soberanos en nuestra tierra. Por nuestro orgullo.