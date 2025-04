Manda quien gana

Comenta Compartir

La oposición en el gobierno no puede ni debe atacar con insultos a los que mandan y menos hacerlo en organizaciones extranjeras, porque eso demuestra ... una falta de sentido común, y hasta sin darse cuenta se lo están poniendo en bandeja a los que están en el poder. Y es que para mantener al pueblo en una situación normal, la oposición debería ser más seria y democrática, aunque solo sea para mejorar la vida de los españoles; pero sobre todo porque si hablamos de Pedro Sánchez no podremos olvidar que si no ha sido el mejor, ha sido uno de los presidentes mejores de Europa destacando, entre otros, su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, donde lo esperaban para copiar sus éxitos económicos; o la reunión del congreso de la OTAN en Madrid y todo eso sin olvidar que ha conseguido para España mantener el IPC más bajo de Europa, la subida de los salarios y hasta las pensiones con un 8,5%. Tampoco podemos olvidar que España recibió el primero y el segundo desembolso de los fondos europeos antes que nadie y que estamos entre los países que más crecen de la UE y con la menor inflación de la zona euro. Pienso que los españoles no podemos estar torturándonos continuamente con las necedades de otros, porque somos un ejemplo a seguir en Europa.

Cartas a la directora