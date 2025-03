¿Quién manda en Badajoz?

La Semana Santa es pasión y recogimiento, es fervor en el semblante y codo en la barra de los bares. Aunque como seguimos con la ... pandemia detrás de la oreja, preferimos las terrazas. De ahí la polémica de la semana, que consiste en las contraordenes de retirar los veladores antes de que pasen los nazarenos por la plaza de España.

El argumento que ha dado la concejala de Policía Local, María José Solana, es razonable. Hay que despejar las zonas en las que puede producirse aglomeraciones para habilitar pasillos de seguridad. Lo normal es que no pase nada, pero alguna vez pasa. En la madrugá de 2016 los pacenses que esperaban La Soledad echaron a correr por el ruido que produjo un golpe. El susto desató la psicosis y aprendimos que la avalancha se puede producir en cualquier momento.

Sin embargo, no es lógico el sainete que los concejales se han traído en la última semana. El cruce de órdenes para desconcierto de hosteleros no se puede entender de otra manera sin la descoordinación de los concejales derivada de la falta de liderazgo y autoridad. De hecho, el alcalde, Ignacio Gragera, no ha dicho ni mú. Ni tampoco el primer teniente de alcalde, el popular Antonio Cavacasillas, que pretende ser candidato por el PP el año que viene. Los dos han escondido la cabeza bajo la tierra hasta que pase la semana. Debe ser que el síndrome del avestruz es lo primero que se aprende en política.

Hace falta alguien que tenga capacidad de mando y la ejerza sin complejos entre concejales, Policía Local y ciudadanos

Cuatro ordenes en cinco días

El relato de los acontecimientos, con cuatro órdenes distintas en cinco días, es el siguiente. El 6 de abril, miércoles, Cavacasillas da a conocer los acuerdos de la junta local de seguridad. Informa que los bares tendrán que levantar las terrazas una hora antes del inicio de las procesiones en aquellos lugares por donde discurran. Esto es lo que recoge el bando del alcalde para regular la fiesta.

Solo dos días después, el viernes, agentes de la Policía Local entregan una orden a los bares de la plaza de España informándoles de que deben retirar todas las mesas dos horas antes de que las cruces de guía salgan de las iglesias. Esa tarde, el propio gabinete del alcalde responde que el bando va por encima de cualquier otra orden y especifica que la plaza de España no está entre las calles que deben quitar las terrazas. Por lo que la Policía Local debe estar equivocada. Los hosteleros ya no saben a quién atender.

El domingo de Ramos los agentes acuden a los bares una hora antes de que salga la Borriquita de San Roque y les dicen que solo se pueden quedar con las mesas pegadas a las fachadas. Al final, ni lo que decía el bando ni lo que habían informado los agentes dos días antes.

El lunes, la concejala de Policía Local, María José Solana (PP), aclara que se hace por seguridad, afirma que la Policía Local y Nacional son las responsables de las decisiones y que el bando no puede contradecir las órdenes de los agentes. Así que las terrazas se levantarán a medias en la plaza de España. Y no hay más que hablar.

Este vaivén de declaraciones y opiniones no es nuevo. En Carnavales hubo otro desencuentro entre la Policía y el Ayuntamiento a cuenta de los artefactos que se solucionó en el último momento. Con los veladores, llueve sobre mojado.

Los pulsos municipales

Da la sensación de que los hosteleros y los ciudadanos han pagado estos días las consecuencias del pulso que se vive dentro del Ayuntamiento. Uno, entre los concejales, y otro u otros en la propia Policía Local. O entre la Policía y el alcalde, que todo puede ser.

Ahora ya no sabemos si el alcalde manda algo en el Ayuntamiento, ni si la junta local de seguridad del día 6 contó con los representantes de la Policía que debían acudir. O si esos responsables sabían y no se pronunciaron. O después cambiaron de opinión y no informaron al alcalde. Ni tampoco si existe un interés oculto en todo esto o si, por el contrario, la falta de comunicación es fruto de la dejadez y el pasotismo.

La crisis de los veladores y la Semana Santa es un botón de muestra de la situación que vive el Ayuntamiento. El alcalde de Cs está apoyado en solo dos concejales (la tercera está de baja maternal) y se supone que manda sobre nueve concejales de otro partido, el PP, que viven su particular enfrentamiento.

En el Ayuntamiento falta alguien que tenga capacidad de mando y la ejerza sin complejos. Visto lo visto esta Semana Santa, no sabemos quién manda en la casa de todos.