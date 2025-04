¿Quién manda aquí?

Comenta Compartir

No, no es una pregunta aunque lo parezca, sobre todo porque ya sabemos implícitamente quién manda y quién no, en este mal partido de «centroderecha», ... aunque a fuerza de ser sincero, sería más sensato y mejor reconocido el señor Feijóo si dejara el sainete y la farándula desde que inició su quimérico mandato y entrara en la madurez política, porque, aunque él no lo quiera entender, la señora Ayuso le ganó la batalla a Pablo Casado y el va por el mismo camino.

Con referencia al ahorro energético que ha aprobado el Gobierno, ya sabíamos cual iba a ser la respuesta de la señora Ayuso, es decir, no nos ha caído de sorpresa, era de esperar y, aunque sea a título personal, en mi casa inicié el ahorro poniendo a 27 ºC el aire acondicionado y os puedo asegurar que la cosa ha funcionado muy bien. Naturalmente para ella no tiene sentido porque asegura que ese plan de ahorro «genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo», además de que también «provoca oscuridad, pobreza y tristeza». ¡Cuánta soberbia y qué pena verdad! Y quiero recordaros que el artículo 155 está en la Constitución para aplicarlo a las comunidades que no obedezcan las directrices del Gobierno central, y pienso sinceramente que Madrid está haciendo méritos más que suficientes como para que le sea aplicado el mismo. No sirve solamente para el País Vasco y Cataluña. Dice la Sra. Nadia Calviño que se trata de: «Un real decreto-ley que hay que cumplirlo sí o sí, pero, bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de censuras y críticas de la señora Díaz Ayuso, que siempre demuestra lo mismo, es decir, avaricia, egocentrismo e inestabilidad». No obstante, tendremos que recordar que hace unos días estas medidas fueron recomendadas por la propia Unión Europea, a quien nos debemos.

