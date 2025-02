Manchin y Mulet

Comenta Compartir

La primera vez que escuché el nombre de Joe Manchin fue en 'The Good Fight' a Allegra Durado (Wanda Sykes). Joe Manchin es un senador ... demócrata por Virginia Occidental que en un Senado partido por la mitad (50-50) tiene verdadero poder. Y ha decidido no apoyar el plan de Biden 'Build Back Better', torpedeando su programa económico. El BBB complementaba otros planes sí aprobados. Aquí tenemos al senador Mulet diciéndole al alcalde de Camporredondo (Valladolid), pueblo de 155 habitantes, que quite la calle Calvo Sotelo, que ha leído que existe en 'El gran tour del franquismo', mapa de un creativo publicitario que vive en Costa Rica. Un trabajo de máster de Diseño de la Información y Visualización de Datos cursado en el centro Shifta by Elisava, adscrito a la Universitat Pompeu Fabra. Demasiadas letras ha empleado el alcalde para recordar al Senado que Calvo Sotelo fue asesinado antes del 18 de julio de 1936. Para eso sirve nuestro Senado.

