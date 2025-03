Maltrato a la cultura en Badajoz

Comenta Compartir

Escribo esta carta para denunciar el maltrato por parte del Ayuntamiento de Badajoz hacia la cultura. Para empezar, las Escuelas Municipales de Música no pudieron ... empezar su curso hasta el 25 de noviembre porque el Ayuntamiento no les proporcionaba una ubicación. Más tarde, a finales de enero, la profesora de piano de mi hijo de siete años pidió una excedencia que no se hizo efectiva hasta un mes después, y no se puso sustituto durante ese periodo. Un mes más tarde de dicha excedencia, mi hijo, junto con 12 niños más, sigue sin tener profesor de piano cuando hay profesionales en la bolsa de trabajo. En el Ayuntamiento me explican que con la nueva reforma laboral no saben qué tipo de contrato tienen que hacerle al nuevo profesor. ¿Es que no disponen de un gabinete jurídico que les pueda asesorar? ¿O será que quieren que pase el tiempo y llegue mayo, fecha en la que acaba el curso, y así ahorrarse un profesor? El Ayuntamiento maltrata a la cultura y probablemente se cobre su primera víctima un niño de siete años que está perdiendo la ilusión por tan noble arte.

