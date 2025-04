Malos tiempos

Un amigo me dice que soy muy pesimista, pero yo le digo que con este irrisorio crecimiento del PIB que tenemos, según los técnicos un ... 0,3%, y con una inflación que anda como un caballo desbocado, son muchos los españoles a los que les cuesta mucho llegar al final de mes. Los productos básicos se han encarecido, la cesta de la compra se resiente en cuanto a volumen, y por si fuera poco, los ciudadanos que tienen a sus espaldas una hipoteca variable lo van a notar también. Bendito euribor.

No todo es triste. Hemos visto en Semana Santa y en este puente del 1 de mayo que el turismo ha tenido una excelente ocupación, en muchos sitios al cien por cien, pero esto no es suficiente para ser el motor de la economía. Tiempos duros nos esperan. Los bolsillos de algunos tenían remanente de los ahorros que hicieron durante los primeros días de la pandemia. Hasta la vicepresidenta Nadia Calvino tiene que salir a reconocer que los pronósticos no fueron acertados, aunque nos anima diciendo que nos recuperaremos en 2023. Esto es difícil de creer, ya que las previsiones últimas no han dado una derechas. Se nos habló de una previsión de crecimiento del 7% y han tenido que recoger velas, dejándola en un 4,3 %. Hay hasta miedo de gastar por la que se nos avecina.

Sería deseable, que nuestros políticos caminen un poco mas unidos. Hay que olvidar siglas en la medida de lo posible y dejar de vender humo. No se sabe el fin de la invasión rusa de Ucrania, por lo que el daño que seguirá causando puede ser aún más grave. Dejemos de aprovecharnos de las desgracias que algunos están pasando. Lo del aprovechamiento de la pandemia, en la que algunos se han enriquecido no es de recibo. Hasta desde la fiscalía se nos cuenta que investigar la sinvergonzonería con los procedimientos de urgencia para las compras de epis y material sanitario, mascarillas etc, llevaría años el investigarlo.

No nos merecemos esto.Hay gente que no ha podido encender el brasero y comer tres veces al día. Esto no es de fachas y rojos, es de sentido común y de buena gestión. Entre todos podemos salir. Aúnen esfuerzos porque la paciencia tiene un límite y el hambre es algo indeseable y que no trae nada bueno.