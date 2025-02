Que vienen malos tiempos es obvio. Y no todo es culpa de la invasión de Ucrania por la Rusia del zar Putin, aunque influirá. Pedro ... Sánchez se ha apresurado a comunicarlo. Gracias presidente. Pero España tiene muchas asignaturas pendientes, una de ellas el excesivo gasto público. Este Gobierno tiene a un ministro, Escrivá, que es un profundo conocedor del tema por el cargo que ostentaba antes de ser ministro. Pero no sé si le ha olvidado lo que antaño decía sobre el gasto público, pues cuando se llega a político con mando en plaza, «de lo que dije, ni me acuerdo». Pues mire ministro, usted llegó a decir que había cerca de 15.000 millones de gasto público, y otros tantos en subvenciones, cuyo control y transparencia brillaban por su ausencia. Y ahora que es ministro, aparte de no recordar lo que con buen criterio decía, es partidario de lo que se suele hacer cuando se manda: subir los impuestos.

Ocupamos, según Europa, en el ranking de eficiencia en gasto publico una posición un poco atrasada. Es decir, que deberíamos reducir el gasto público, pero donde procede hacerlo. Y no me refiero ni a sanidad ni a educación, sino a todos esos millones de subvenciones que se dan y no se controlan, pero les queda muy bonito y es muy aplaudido cuando lo conceden y comentan. Nuestro Gobierno se ha apresurado a decir que no va a subir los impuestos. Pero no deja de ser una milonga más. No será hoy, pero sí lo será dentro de poco tiempo. Además, pese a que nos cuenten lo contrario y nos digan que los gobiernos de derechas son los que nos atizan a sablazos con impuestos, no es del todo correcto. Son los de izquierda lo que más suben los impuestos, prueba evidente la tienen en Madrid, que ha demostrado que bajando los impuestos se reactiva un poco más la economía. Pero claro, gobierna y gestiona una señora muy odiada por muchos y defendida por otros muchos también, Isabel Díaz Ayuso. Pero lo importante son los resultados de las gestiones de nuestros políticos. Y también que sean honrados y, buenos gestores para que no se me enfade nadie. Receta única. Eficiencia del gasto público y bajar en la medida de lo posible los impuestos que procedan y que reactiven la economía.